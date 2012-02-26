همایش بلوغ سیاسی در اراک برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، همایش بلوغ سیاسی ویژه دانشآموزان دختر رای اولی ظهر یکشنبه به همت اداره آموزش و پرورش ناحیه یک و با حضور جمعی از مسئولان استانی و دانشآموزان دختر مقطع متوسطه در اراک برگزار شد.
مسئول دفتر نظارت شورای نگهبان و مسئول نهاد نمایندگی ولی فقیه در سپاه روحالله استان مرکزی در این مراسم گفت: شما جوانان امروز به بلوغ سیاسی رسیدید و رای شما در سرنوشت یک ملت موثر است.
حجت الاسلام نورالهی افزود: مجلس خانه ملت و محل تبلور مردم و محل نظارت بر امور اجرایی و محل تلقین قوانین است و کسانی که ما به مجلس میفرستیم باید آرزوی آنان تحقق اهداف و آرمانهای امام راحل و شهدا باشد و در راستای رسیدن به آن تلاش کنند و این انتخاب با ماست که چه کسانی را وارد مجلس کنیم.
وی افزود: یک نماینده مردمی باید در درجه اول مومن و صادق باشد و به کاری که برای ملت انجام میدهد و وظیفه خود متعهد، امانتدار و ولایتمدار باشد اما توده مردم هم آنان را قبول داشته باشند و در عین حال هم به هیچ سازمان ثروت و قدرتی وابستگی نداشته باشد.
حجتالاسلام نوراللهی گفت: امید است که با هوشیاری و بصیرت شما جوانان و ملت مقتدر ایران نمایندگانی انتخاب شوند که علاوه بر همه این ویژگیهای فردی خدمتگزار این ملت و مردم باشند و شما هم بتوانید به عنوان آینده سازان این نظام بهترین را انتخاب کنید.
به گزارش خبرنگار مهر، فرماندار شهرستان اراک هم در این همایش گفت: از جوانان و رای اولی ها انتظار می رود که نامزد انتخاباتی و مورد تایید شورای نگهبان را آگاهانه و عقلانی انتخاب کنند و مایه هرچه شکوهمندتر شدن این انتخابات باشید.
مسلم پورقاسمیان افزود: دشمنان نظام جمهوری اسلامی ایران هر روز با هر پیشرفت ما در هر زمینه ای یک بحث تازه از تحریمها را به میان می کشند و امروز به مغزشان هم رجوع نمیکند که ایران اسلامی بخواهد بر خود متکی باشد و به بزرگی و اقتدار برسد.
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