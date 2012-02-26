مدیران قوی در بدنه اجرایی همدان به کار گرفته شوند

به گزارش خبرنگار مهر، آیت‌الله غیاث‌الدین طه محمدی ظهر یکشنبه در آیین بهره‌برداری سومین تقاطع غیرهمسطح شهر همدان گفت: ورود افرادی که توانایی انجام کارهای اجرایی را ندارند به این عرصه، ظلم در حق مردم و شهروندان است.

بیت‌المال باید در جای مناسب و مفید هزینه شود

وی با بیان اینکه بیت‌المال باید در جای مناسب و مفید هزینه شود، گفت: باید کمیته‌ای برای اجرای پروژه‌های شهری تشکیل شود تا تمامی جنبه‌های طرح‌ها بررسی و در صورت مفید بودن اجرای پروژه، اجازه اجرا برای آن صادر شود.

نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه همدان در ادامه با بیان اینکه اجرای پروژه زیر گذر پژوهش در این منطقه لازم بود، اظهار داشت: اجرای پروژه‌ها و طرح‌های مهم از جمله پل‌های رسالت، فرهنگیان و پژوهش در سال جاری در همدان حسن مدیریت و توانایی مدیریت شهری را نشان می‌دهد.

وی با اشاره به احادیث ائمه معصومین (ع) در خصوص خدمت رسانی به مردم، افزود: داشتن حسن تدبیر از تأکیدات مقام معظم رهبری است و اگر تدابیر به طور احسن انجام شود کارهای دیگر در کنار آن به طور منظم و مطلوبتر انجام خواهد شد.

سوء تدبیر زائیده فقر است

امام جمعه همدان با بیان اینکه سوء تدبیر زائیده فقر است، افزود: سوء تدبیر مشکلات بسیاری به دنبال دارد که نمونه آن را امروزه در کشورهای اروپایی شاهدیم زیراآنها توانایی حل مشکلات اقتصادی را ندارند.

آیت الله محمدی با تشکر از شهردار همدان به دلیل دعوت از پدر بزرگوار شهید مصطفی احمدی روشن در بهره‌برداری از پروژه پژوهش گفت: درخشش شهید احمدی روشن نسبت به شهدای دانشمند دیگر برجسته تر است.

وی گفت: این شهید بزرگوار علاوه بر دانشمند متخصص رابطه‌ای معنوی با خداوند متعال داشت و در راه رضای خدا و خدمت به کشور به درجه رفیع شهادت نائل شد.