سهم خراسان جنوبی در ارزش افزوده محصولات استراتژیک ایده آل نیست

به گزارش خبرگزاری مهر، رئیس اتاق بازرگانی، صنایع و معادن بیرجند گفت: با وجود سرمایه گذاری های مناسب در بخش کشاورزی اما هنوز سهم استان در کسب ارزش افزوده محصولات استراتژیک کم است.

محسن احتشام در سومین جلسه کمیسیون کشاورزی با اشاره به جلسه کمیسیون کشاورزی در تهران، گفت: در این جلسه اثرات طرح هدفمندی یارانه ها بر محصولات کشاورزی و اثرات نرخ ارز بر تولید و صادرات محصولات استراتژیک استانها مورد بررسی قرار گرفت.

وی افزود: طبق گزارشات در راستای افزایش نرخ ارز قیمت پسته در داخل نیز افزایش یافته و تأثیری بر روند صادرات پسته نداشته این در حالی است که قیمت پایه زعفران با افزایش نرخ ارز کاهش یافته است.

رئیس اتاق بازرگانی، صنایع و معادن بیرجند با بیان اینکه اضافه شدن بخش کشاورزی به اتاق بازرگانی مسئولیت و رسالت اتاق را سنگین تر کرده، ادامه داد: در اتاق بازرگانی ایران نیز دفتر کشاورزی تأسیس شده که روند کشت و کار کشاورزی را دنبال می کند و از طرح ها، انتقادات و پیشنهادات استقبال می کند.

احتشام اظهار کرد: امیدواریم کمیسیون کشاورزی در اتاق بازرگانی استان فعال تر شود.

وی راه اندازی وب سایت تخصصی زرشک و اختصاص بودجه به طرح نظارتی محصول زرشک از محل سازمان توسعه تجارت را از اقدامات انجام گرفته عنوان کرد.

رئیس اتاق بازرگانی، صنایع و معادن بیرجند تأکید کرد: بخش کشاورزی استان با توجه به موقعیت استراتژیک و کم آبی باید مورد توجه بیشتر قرار گیرد.

رئیس کمیسیون کشاورزی، صنایع غذایی، آب و منابع طبیعی اتاق بازرگانی بیرجند نیز بیان کرد: در بخش کشاورزی ضعف در اطلاع رسانی وجود دارد.

بهرام حسنی ادامه داد: در سفر چهارم هیأت دولت به استان تفویض اختیارات خوبی صورت گرفت که در بحث کمبود آب و مشکلات ناشی از آن مقرر شد تا 120 میلیون متر مکعب آب از شاخه های داخلی کشور به خراسان جنوبی برسد که این پروژه تا آخر سال جاری در ردیف اعتباری قرار خواهد گرفت و روزنه ای در بخش کشاورزی استان است.

کشف 100 کیلوگرم گوشت غیرقابل مصرف در بیرجند

در راستای کنترل و نظارت بر فرآورده های خام دامی و طی بازدید از سردخانه ها، مقدار حدود 100 کیلوگرم گوشت قرمز غیربهداشتی کشف و ضبط شد.

رئیس شبکه دامپزشکی بیرجند افزود:گوشت های ضبط شده به علت عدم رعایت شرایط مناسب دما در زمان نگهداری دچار فساد شده بود که بلافاصله توسط کارشناسان دامپزشکی ضبط و از چرخه مصرف انسانی خارج شد.

سعید افتخاری مقدم با بیان اینکه سردخانه های کلیه مراکز نظیر پادگان ها، دانشگاه ها و مدارس شبانه روزی که برای پرسنل، دانشجویان و دانش آموزان غذا تهیه می کنند تحت نظارت مستقیم دامپزشکی بوده، اضافه کرد: اکیپ های سیار نظارت شبکه دامپزشکی بیرجند علاوه بر مراکز فوق، بصورت مستمر در دو نوبت صبح و عصر از کلیه مراکز تهیه، توزیع و نگهداری فرآورده های خام دامی شهرستان بازدید و با هرگونه تخلفی که سلامت عمومی جامعه را به خطر اندازد برخورد قانونی خواهند کرد.

بیش از 10 هزار نفر از موزه های استان بازدید کردند

معاون اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری خراسان جنوبی گفت: در ایام دهه مبارک فجر انقلاب اسلامی، 10 هزار و 550 نفر از موزه های این استان بازدید کردند.

حمید حلاج مقدم افزود: در ایام مبارک دهه فجر به منظور ترغیب، تشویق و جذب بیشتر مخاطبان مردمی برای بازدید از موزه ها و به مناسبت بزرگداشت این ایام از تاریخ 12 لغایت 22 بهمن بازدید از کلیه موزه های سطح استان برای عموم رایگان بود.

وی ادامه داد: هشت هزار و 340 نفر در این ایام از موزه های مجموعه باغ اکبریه بازدید کردند که بیشتر آنها دانش آموزان بودند.

وی بیان کرد: بیش از هزار نفر نیز از موزه های شهرستان قاینات (موزه میراث پهلوانی 117 نفر، موزه مردم شناسی 513 نفر و موزه مشاهیر قاین 510 نفر) دیدن کردند.