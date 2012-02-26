مراسم ختم پدر عبدالله نوری برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، مراسم ختم پدر عبدالله نوری وزیر کشور دولت اصلاحات عصر امروز با حضور فعالان سیاسی اصلاح طلب در مسجد نور برگزار شد.

در این مراسم سید محمد خاتمی، موسوی خوئینی ها، موسوی لاری، عبدالله ناصری، مجید انصاری، موسوی بجنوردی، محمد عطریانفر، عمادالدین باقی، رضا سیف اللهی معاون محسن رضایی در مجمع تشخیص مصلحت نظام، علیرضا بهشتی ، اسحاق جهانگیری وزیر صنایع و معادن دولت اصلاحات، محمد علی ابطحی رئیس دفتر خاتمی، سعید حجاریان، احمد منتظری، حسین علایی، محسن هاشمی رفسنجانی، محمود دعایی مدیر مسئول روزنامه اطلاعات و حسن حبیبی معاون اول دولت هاشمی، فخرالسادات محتشمی پور، فائزه هاشمی، غلامحسین کرباسچی و برخی دیگر از فعالان سیاسی اصلاح طلب شرکت کرده بودند.