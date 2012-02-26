پیکان در حد یک تیم لیگ برتری بازی کرد

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از سایت باشگاه پیکان، دیدار تدارکاتی تیم‌های فوتبال پرسپولیس و پیکان در حالی ساعت 11 صبح امروز برگزار شد که علی پروین مدیر فنی و عضو هیئت مدیره پرسپولیس این دیدار را از نزدیک تماشا می‌کرد و محمد پروین فرزندش هم در تیم پیکان بازی می‌کرد.

پروین در پایان این بازی در حد یک جمله نظرش در مورد بازی را به یکی از نزدیکان باشگاه پیکان گفت: پیکان در این مسابقه در حد یک تیم لیگ برتری بازی کرد. شاگردان فرهاد کاظمی در این دیدار عالی پرس کردند و این از خصوصیات تیم‌های این مربی است.