  1. ورزش
  2. سایر ورزشها
۷ اسفند ۱۳۹۰، ۱۸:۱۱

علی پروین مطرح کرد:

پیکان در حد یک تیم لیگ برتری بازی کرد

پیکان در حد یک تیم لیگ برتری بازی کرد

مدیر راهبری باشگاه پرسپولیس اعلام کرد پیکان در مسابقه تدارکاتی با پرسپولیس در حد یک تیم لیگ برتری بازی کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از سایت باشگاه پیکان، دیدار تدارکاتی تیم‌های فوتبال پرسپولیس و پیکان در حالی ساعت 11 صبح امروز برگزار شد که علی پروین مدیر فنی و عضو هیئت مدیره پرسپولیس این دیدار را از نزدیک تماشا می‌کرد و محمد پروین فرزندش هم در تیم پیکان بازی می‌کرد.

پروین در پایان این بازی در حد یک جمله نظرش در مورد بازی را به یکی از نزدیکان باشگاه پیکان گفت: پیکان در این مسابقه در حد یک تیم لیگ برتری بازی کرد. شاگردان فرهاد کاظمی در این دیدار عالی پرس کردند و این از خصوصیات تیم‌های این مربی است.

پروین که مسابقات تیم پیکان را در لیگ دسته اول پیگیری می‌کند، خاطرنشان کرد: پیکان چهارشنبه هفته جاری بازی مهمی در لیگ دسته اول پیش رو دارد که کار صعودشان را تمام می‌کند. خود من هم حتما به استادیوم شهر قدس می‌روم تا تشویقشان کنم.
کد مطلب 1544411

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها