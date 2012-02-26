برنامه های ویژه ستاد سفرهای نوروزی و استقبال از بهار در البرز

احمد افضلی در گفتگو با خبرنگار مهر از برگزاری اولین نشست ستاد سفرهای نوروزی استان خبر داد و در خصوص جزئیات این نشست اظهار داشت: ستاد سفرهای نوروزی استان البرز در اولین تشکیل جلسه خود پیرامون نحوه اسکان مسافران نوروزی و روند پذیرایی از آنان برنامه ریزی های جامعی را در دستور کار قرارداد.



وی افزود: در این نشست وضعیت جاده چالوس به سبب تردد مسافران به شمال کشور و استقرار پایگاه های اورژانس، هلال احمر و تمام دستگاههای امدادی در برنامه های ستاد استقبال از نوروز گنجانده شد.



قائم مقام ستاد سفرهای نوروزی استان البرز در ادامه به حضور مستمر دستگاههای امدادی به صورت شیفتی در ایام نوروز اشاره کرد و گفت: طبق هماهنگیهای انجام شده تمام دستگاههای امدادی به صورت شفیتی در ایام تعطیل نوروز آماده ارائه خدمات به مسافران نوروزی هستند.



وی افزود: در ایام نوروز تمام دستگاههای دولتی و خصوصی کشیک هستند وجلسات هفتگی نیز در استانداری البرز به ریاست استاندار البرز به عنوان رئیس ستاد استقبال از بهار برگزار می شود.



افضلی یادآورشد: دبیرخانه ستاد استقبال از نوروز به اداره کل میراث فرهنگی و گردشگری واگذار شده و برنامه بازدید از اماکن تاریخی و دیدنی استان البرز ار جمله برنامه های این مرکز است.



قائم مقام ستاد سفرهای نوروزی استان البرز در انتها افزود: تمام هماهنگیهای لازم از سوی مدیریت شهری صورت گرفته تا مسافران نوروزی سفر خوبی را پشت سر بگذارند.