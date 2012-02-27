زمین شماره یک آزادی در خطر خشک شدن بود/ پنج میلیارد جای دیگر خرج نشود

اردشیر درویشی، مدیر پیشین مجموعه ورزشی آزادی در خصوص برکناری‌اش از ریاست این مجموعه اظهار داشت: واقعا دوستان نامهربانی کردند، البته گلایه‌ای نیست چرا که ما همه روزی می‌آییم و روزی می‌رویم. ظاهرا تشخیص داده‌اند با رفتن ما شرایط بهتر می‌شود و دوستان کار بلدتر هستند.

امنیت شغلی نباشد هیچ کاری پیش نمی‌رود

وی در پاسخ به این پرسش که "جابه‌جایی‌های زیاد در ریاست مجموعه ورزشی آزادی به این مجموعه ملی ضربه نمی‌زند؟"، گفت: بحث من نوعی نیست اما جایی که مدیرش امنیت شغلی نداشته و ثبات مدیریت نباشد هیچ کاری پیش نمی‌رود.

یکسال شبانه روزی کار کردیم

درویشی خاطرنشان کرد: من به اتفاق همکارانم به مدت یک سال شبانه روزی در ورزشگاه آزادی کار کردیم. در این مدت سالن 12 هزار نفری ورزشگاه آزادی به صورت کامل مرمت شد به گونه‌ای که مسئولان فدراسیون والیبال عنوان کردند در این سالن می‌توانیم مسابقات جهانی و آسیایی را میزبانی کنیم.

زمین چمن شماره یک در خطر خشک شدن!

وی در ادامه افزود: بعد از 35 سال در زمین چمن شماره یک ورزشگاه آزادی 2 جایگاه ویژه جانبازان معلولین تعبیه شده جایگاه خبرنگاران و صدا و سیما مورد مرمت قرار گرفت، موتورخانه زمین چمن شماره یک به صورت کامل تعمیر شد که اگر این کار را نمی‌کردیم زمین چمن امسال خشک می‌شد و ... . ما این کارها کردیم اما بعد از آن تصمیم گرفتند فردی دیگر رئیس باشد.

تازه کار دست‌مان آمده بود

مدیر پیشین مجموعه ورزشی آزادی همچنین افزود: یک سال در ورزشگاه آزادی کار کرده بودیم و تازه کار دست‌مان آمده بود، با این حال تصمیم گرفتند فردی دیگر مدیر مجموعه ورزشی آزادی باشد و تازه باید کار را از نوع شروع کنیم. جالب اینجاست که بگویم تمام کارها را بدون کوچک‌ترین اعتبار مالی انجام دادیم و حتی پیمانکاران از ما طلبکار شدند اما کار را زمین نگذاشتیم.

تامین اعتبار پنج میلیارد تومانی برای مرمت امکانات زمین شماره یک

وی از تامین اعتباراتی برای مرمت امکانات زمین چمن شماره یک ورزشگاه آزادی خبر داد و گفت: با رایزنی‌هایی که با رئیس جمهور داشتیم و با پیگیری‌هایی که صورت گرفت، پنج میلیارد تومان برای بازسازی امکانات زمین چمن شماره یک در اختیار ما قرار گرفت و حتی این مبلغ به حساب ما واریز شده است. حتی با معاون راهبردی رئیس جمهور هم مذاکره کردیم تا اعتبارات ورزشگاه آزادی تا سه برابر افزایش یابد، یعنی در سال آینده اعتبار این مجموعه 12 میلیارد تومان خواهد بود ما در حالی پیگیر بحث بودجه بودیم که براساس شرح وظایف‌مان نباید چنین کاری را انجام می‌دادیم.

واقعا نمی‌دانم از یک مدیر چه می‌خواهند

درویشی با طرح این پرسش که "واقعا نمی‌دانم از یک مدیر چه می خواهند؟"، افزود: من مدیری هستم که مستقل کار می‌کنم و با اختیار تام قبول مسئولیت کرده و می‌کنم، من در زمانی که دوستان نمی‌خواستند موتورخانه زمین چمن شماره یک را تامین کنیم با نظر خودم این کار را انجام دادم، چرا که می‌دانستم اگر این کار را نکنیم زمین چمن خشک می‌شود.

همکاری تنگاتنگ با 51 فدراسیون ورزشی داشتیم

مدیر پیشین مجموعه ورزشی آزادی از تعامل تنگاتنگ این مجموعه با 51 فدراسیون ورزشی یاد کرد و گفت: این همکاری در شرایطی صورت گرفت که تمام فدراسیون‌ها به ما بدهکار بودند. ما در سالی که گذشت بازی‌های استقلال و پرسپولیس را بدون مشکل در ورزشگاه آزادی میزبان بودیم آن هم در شرایطی که همه می‌گویند این میزبانی بی سابقه بوده است.

خاک خورده ورزش هستم

وی خود را فردی خاک خورده در ورزش خواند و گفت: در مدتی که در ورزشگاه آزادی مسئولیت داشتم مسابقات آسیایی در رشته‌های مختلف ورزشی در این ورزشگاه برگزار شد، خوشحالم که میزبانی آبرومندانه‌ای از کشورهای آسیایی داشتیم و مشکل خاصی به وجود نیامد.

با بحث جدایی‌ام کنار آمدم

درویشی همچنین ابراز امیدواری کرد مدیران بعدی مجموعه ورزشی آزادی عملکردی بهتر از او داشته باشند و گفت: سیستم اداری را به خوبی می‌شناسم و با بحث جدایی‌ام از ورزشگاه آزادی به خوبی کنار آمده‌ام. دوستان به من گفتند از امروز فردی دیگر مسئولیت ورزشگاه را برعهده می‌گیرد من هم خیلی راحت این موضوع را پذیرفته و کار را به مدیر بعدی واگذار کردم.

پنج میلیارد در جایی دیگر خرج نشود

وی در خاتمه تصریح کرد: اینکه من بحث تامین اعتبار پنج میلیارد تومانی برای مرمت امکانات زمین چمن شماره یک را مطرح کردم به این خاطر است که مردم و رسانه‌ها از مدیر بعدی بخواهند که این کار را انجام دهد و پول در جایی دیگر خرج نشود. قطعا اگر ما در ورزشگاه ازادی می‌ماندیم این رقم یا حتی بیشتر از آن صرف بازسازی امکانات زمین چمن ورزشگاه آزادی می‌شد، چراکه حتی برای نیمکت گذاشتن در طبقه دوم نیز برنامه داشتیم.