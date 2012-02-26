ایران مخالف هرگونه مداخله خارجی در سوریه است

به گزارش خبرگزاری مهر وزیر دفاع لبنان، بعد از ظهر امروز با علی اکبر صالحی دیدار و در خصوص روند توسعه و گسترش روابط دوجانبه و مسائل منطقه‌ای و بین‌المللی گفتگو و تبادل نظر کرد.

وزیر امور خارجه کشورمان در این دیدار با ابراز خرسندی از این دیدار بر روند روبه گسترش روابط بین تهران و بیروت در همه ابعاد بوی‍ژه در حوزه دفاعی تاکید کرد.

صالحی با اشاره به سیاست اصولی ایران در تقویت و تثبیت ثبات و امنیت در لبنان، همبستگی ملی و مقاومت را دو عنصر اساسی تضمین کننده ثبات و امنیت لبنان دانست و بر ضرورت حفظ هوشیاری نسبت به توطئه‌های دشمنان برای ایجاد اختلاف و تفرقه سیاسی و مذهبی در کشورهای منطقه از جمله لبنان تاکید کرد.

وزیر امور خارجه کشورمان در بخشی از این دیدار با انتقاد از شتابزدگی قدرتهای بیگانه و برخی کشورهای منطقه در تعامل با تحولات سوریه و در مقابل کندی یا بی‌توجهی به تحقق خواست دیگر ملتهای منطقه بخصوص نادیده گرفتن مشکلات اصلی جهان اسلام و در راس آن قضیه فلسطین وعدم انسجام و همبستگی در مقابل تهدیدات فزاینده رژیم صهیونیستی، از این برخورد متناقض که زمینه و بهانه مداخلات خارجی در یک کشور اسلامی و عربی را فراهم می‌کند، ابراز تعجب کرد .

صالحی بر حمایت جمهوری اسلامی ایران از خواستهای مشروع و مسالمت آمیز مردم در کشورهای مختلف از جمله سوریه و تسریع در روند اصلاحات در این کشور تاکید کرد و خاطرنشان کرد: جمهوری اسلامی ایران معتقد است مسائل سوریه باید به صورت سوری – سوری حل و فصل شود و ایران مخالف هرگونه مداخله‌ای در امور داخلی این کشور مسلمان است و متاسفانه امروز شاهد هستیم که حتی رسانه‌های غربی نیز به قاچاق سلاح به داخل سوریه و اقدامات گروههای تروریستی در ایجاد ناامنی علیه مردم این کشور اذعان می‌کنند و تشدید فشارهای کنونی علیه دولت و مردم سوریه ناشی از موضع مستقل و عزتمند این کشور در حمایت از جریان مقاومت در مقابل صهیونیستها در منطقه است.

صالحی تاکید کرد: با تحقق اراده و خواست واقعی ملتهای مسلمان منطقه، مجالی برای تداوم مداخله و سلطه قدرتهای بیگانه و تضییع حقوق ملت مظلوم فلسطین و تجاوزات صهیونیستها باقی نخواهد ماند.

فائز غصن وزیر دفاع لبنان که بنا به دعوت رسمی سردار وحیدی همتای ایرانی خود به تهران سفر کرده است، نیز در این دیدار با ابراز خوشحالی از دیدار با وزیر امور خارجه و ابلاغ سلامهای مسئولین این کشور از جمله وزیر خارجه لبنان به صالحی از حمایتهای همه جانبه رهبری و دولت و مردم جمهوری اسلامی ایران از دولت و مردم و مقاومت لبنان تقدیر و تشکر کرد.

وزیر دفاع لبنان همچنین ابراز امیدواری کرد با تداوم همکاری و رایزنی بین مسئولین دو کشور شاهد توسعه و گسترش بیش از پیش روابط بین جمهوری اسلامی ایران و لبنان در همه عرصه ها از جمله در زمینه دفاعی باشیم.

فائز غصان در بخش دیگری از این دیدار اوضاع لبنان را تشریح کرد و با ابراز تاسف از فشارهای کنونی بر دولت و مردم سوریه بدلیل حمایت این کشور از مقاومت ابراز امیدواری کرد دولت و مردم سوریه بتوانند با موفقیت این مرحله حساس را پشت سر بگذارند و دولت سوریه روند اصلاحات و توسعه سیاسی و اقتصادی این کشور را در راستای مطالبات مشروع و مسالمت آمیز مردم این کشور پیش ببرد.