حضور سوریها در همه پرسی قانون اساسی/ تشدید جنگ رسانه ای قطر وعربستان

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری سوریه(سانا)، حضور قشرهای مختلف مردم سوریه در مراکز اخذ رای مربوط به قانون اساسی جدید در استانهای مختلف این کشور ادامه دارد.

محمد الشعار وزیر کشور سوریه در این باره گفت : عملیات همه پرسی قانون اساسی جدید سوریه به شکل طبیعی در بیشتر استانها در جریان است و به جز مناطق محدود، با استقبال زیاد مردم روبرو شده است.

بشار اسد رئیس جمهوری سوریه به همراه همسرش در ساختمان رادیو و تلویزیون سوریه به قانون اساسی جدید کشور رای داد.

در این راستا برخی از افرادی که در این همه پرسی شرکت کردند بر حمایت از اصلاحات تاکید کردند و این همه پرسی را سرآغازی مهم در کشورشان دانستند.

سامر دعبول یکی از شرکت کنندگان در دمشق گفت : ما به قانون اساسی جدید اعتماد کامل داریم، زیرا دستاوردهای زیادی برای مردم به ارمغان می آورد.

میساء العلی نیز خاطر نشان کرد: همه پرسی قانون اساسی گام مهمی به سوی اصلاحات فراگیر و تقویت نقش مردمی محسوب می شود.

سعید الخراط یکی دیگر از شرکت کنندگان در این همه پرسی نیز تصریح کرد : همه پرسی در فضایی شفاف و دموکراتیک برگزار می شود و من در کمال آزادی و شفافیت رای خود را به صندوق انداخته ام.

محمد غزان نیز اظهار داشت : قانون اساسی جدید خواسته های مردمی را برآورده می کند و منجر به تشکیل دولت قانون و گامی در جهت حمایت از اصلاحات کشور است.

عبد المجید محمد نیز گفت : همه پرسی قانون اساسی منجر به برقراری دموکراسی در سوریه و ادامه روند اصلاحات می شود و دخالت خارجی را خنثی می کند.

فاروق حسین از دیگر شرکت کنندگان در همه پرسی قانون اساسی سوریه تاکید کرد: همه پرسی قانون اساسی جدید پاسخی به همه کسانی است که به روند اصلاحات مشکوک هستند و اهداف خارجی ها را حمایت می کنند.

وی افزود این همه پرسی همچنین واکنشی به بدخواهان سوریه است و کشور به مدد هوشیاری مردمی از همه توطئه ها سربلند بیرون خواهد آمد.

فاطمه یونس نیز تاکید کرد: همه پرسی قانون اساسی گامی در برابر توطئه ها علیه سوریه و نیز تلاشهایی که علیه مواضع مقاوم سوریه انجام می شود محسوب می شود.

نذیر خیرالله عضو کمیته مرکزی ناظر بر روند همه پرسی نیز بیان کرد: بیشتر مراکز شاهد استقبال گسترده مردمی بوده است و همه پرسی در جوی از شفافیت و آزادی برگزار می شود.

صالح ابراهیم از شرکت کنندگان در این همه پرسی گفت : من به قانون اساسی جدید با وجود اینکه به برخی بندهای آن اعتراض داشتم رای مثبت دادم و روند اصلاحات به نفع سوریه است.



تشدید جنگ رسانه های عربستان و قطر همزمان با همه پرسی

این در حالی است که شبکه العربیه پیش از برگزاری همه پرسی و در روز همه پرسی نه تنها خبری از حضور مردمی مخابره نکرد، بلکه با پخش فیلمهای ساختگی این همه پرسی و شرکت کنندگان در آن را به تمسخر گرفت و به طور گسترده با دعوت به تحریم همه پرسی، همچنان در مسیر دامن زدن به نا آرامی ها و تشویق گروههای مسلح به ادامه اقدامات خشونت آمیز حرکت می کند، این شبکه در روز همه پرسی با یک وهابی تندرو وابسته به آل سعود به طور زنده گفتگو کرد که وی بدترین الفاظ و زشت ترین تعابیر را برای نظام سوریه و رهبری مردم این کشور به کار برد و با تطهیر رژیم صهیونیستی، مدعی شد مبارزه با نظام سوریه، واجب تر از جهاد با اسرائیل است، الجزیره نیز رویکرد العربیه در عدم انعکاس مشارکت مردم سوریه در همه پرسی و تبیلغ گروههای مسلح و مخالف سوری و درخواست آنها برای تحریم همه پرسی را در پیش گرفت.