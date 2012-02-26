به گزارش خبرنگار مهر، وزیر نیرو با اعلام اینکه 4 سناریو در مورد نحوه اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه ها در ستاد هدفمندی مطرح و بررسی شده است، گفت: با این حال نحوه اجرا و زمان آن از سوی رئیس جمهور اعلام خواهد شد.

معاون حمل و نقل مسافری راه‌آهن جمهوری اسلامی ایران با اعلام اینکه قطار تهران- زاهدان شب گذشته به دلیل توفان شن در استان سیستان و بلوچستان از ریل خارج شد، گفت: مسافران قطار پس از 12 ساعت تاخیر با اتوبوس به مقصد رسیدند.

فازدوم هدفمندی/ سهمیه بنزین فروردین

با موافقت دولت با پیشنهاد ستاد مدیریت حمل و نقل و سوخت، سهمیه بنزین فروردین در حالی تا 25 اسفندماه به کارت های سوخت واریز می‌شود که تا پایان فروردین ماه سال آینده هیچگونه تغییری در قیمت و سهمیه بنزین خودروها اعمال نخواهد شد.

با برگزاری اولین نشست 3 جانبه کارگران برای ارائه نتایج کارشناسی در مورد سبد جدید معیشت خانوار، سناریوهای مزد 91 ارائه و مطرح شد که با وجود افزایش 30درصدی قیمت‌ها در فاز اول هدفمندی یارانه‌ها، دستمزد سال آینده کارگران باید حداقل 850 تا 900هزار تومان باشد.

مدیرکل بازرسی ویژه سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان با تشریح تصمیمات جدید برای تنظیم بازار گوشت قرمز در ایام پایانی سال، جزئیات قیمتی گوشت قرمز را اعلام کرد.

تنظیم بازار گوشت/ سناریوهای مزدی

سیدشمس الدین حسینی وزیر امور اقتصادی و دارایی در احکامی جداگانه، عباس کمره‌ای و خسرو خواجه حسنی را به عنوان دو عضو جدید هیئت مدیره بانک ملی ایران منصوب کرد. قرار است مراسم معارفه این دو عضو جدید هیئت ملی بانک ملی امروز یکشنبه برگزار شود.

معاون وزیر نیرو با تشریح جزئیات اتصال شبکه برق ایران به امارات، قطر و عمان، اعلام کرد: در صورت توافق امکان مبادله روزانه حدود 2000 مگاوات برق با کشورهای حاشیه جنوبی خلیج فارس فراهم می شود.

مدیرعامل شرکت نفت و گاز پارس از احتمال آغاز عملیات اجرایی استخراج هلیم پارس جنوبی تا سال 91 خبر داد و اعلام کرد: در حال حاضر قطر به طور متوسط سالانه 25 میلیون متر مکعب گاز هلیم از پارس جنوبی برداشت می‌کند.

استخراج هلیم پارس جنوبی/ وام ارزان قیمت مسکن

وزیر راه و شهرسازی با اعلام اینکه دولت تاکنون 50 میلیارد دلار وام بسیار ارزان قیمت در اختیار طرح مسکن مهر قرار داده است، وعده داد: تا 2 سال آینده تمامی افرادی که نیاز به مسکن دارند، صاحب مسکن می‌شوند.

احمد عبدوس گفت: اقلام سبد کالایی را به میزان کافی در اختیار داریم و به محض اینکه وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های اجرایی درخواست‌شان را ارائه داده و اعتبار مورد نیاز را تأمین کنند، توزیع را آغاز می‌کنیم.

مرکز پژوهش‌های مجلس در اولین اظهار نظر رسمی خود اعلام کرده است رویکرد لایحه بودجه در مورد قیمت نفت مانند سنوات گذشته است و تحریم ها ی نفتی در این میان لحاظ نشده است.

رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار با بیان اینکه مردم منابع مازاد خود را در بورس سرمایه گذاری کنند، گفت: افراد ریسک گریز سبدی از سهام خریداری کنند.