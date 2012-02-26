انعقاد 9 یادداشت تفاهم در سفر هیئت مازنی به کشورهای آفریقایی

به گزارش خبرنگار مهر، غلامرضا عشریه عصر یکشنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: این تفاهم نامه ها در زمینه های کشاورزی، برپایی نمایشگاه، موادغذایی، دامپروری، صنایع چوب وکاغذ ، خدمات فنی ومهندسی، احداث مجتمع های کشت و صنعت و دامپروری و مجتمع های مسکونی و صادرات محصولات صنایع غذایی و قطعات پلاستیکی، کیوی و واردات آناناس و نارگیل بوده است.

وی بازدیدهای تخصصی و ملاقات های جداگانه بخش خصوصی در قالب سه گروه کشاورزی، صنایع غذایی، خدمات فنی و مهندسی و صنعت، برگزاری سه همایش معرفی فرصت های همکاری تجاری و سرمایه گذاری مازندران با کنیا و تانزانیا و سومالی با حضور سفرای جمهوری اسلامی ایران و معاون رئیس جمهور سومالی و مقامات اتاقهای بازرگانی این کشوها را از مهمترین برنامه ها در این سفر برشمرد.

عشریه ابراز امیدواری کرد که با عملیاتی شدن این تفاهمنامه ها همکاریها برای توسعه روابط دو طرف گسترش یابد.