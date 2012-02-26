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۷ اسفند ۱۳۹۰، ۱۸:۲۴

میرآخوری به مهر خبر داد:

1600 هکتار از اراضی ملی گرمسار سند دار شد

1600 هکتار از اراضی ملی گرمسار سند دار شد

گرمسار - خبرگزاری مهر: رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان گرمسار از صدور سند مالکیت برای یک هزار و 650هکتار از اراضی منابع طبیعی این شهرستان به نام دولت جمهوری اسلامی ایران خبر داد.

بهرام میرآخوری در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن اشاره به اجرای سیاست های کلی نظام برای اجرای مقررات سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور گفت: برای تعداد پنج پلاک از پلاک های این شهرستان جمعاً به مساحت یک هزار و 650هکتار اجرای مقررات ماده دو شد.

وی افزود: اجرای ماده دو به منظور اجرای قانون حفظ و حمایت از منابع طبیعی و ذخایر جنگلی انجام می پذیرد که منجر به اجرای ماده 13 و 39 سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور برای صدور سند مالکیت بنام دولت جمهوری اسلامی ایران می شود.

رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان گرمسار تصریح کرد: با توجه به اینکه صدور سند مالکیت از سوء‌استفاده زمین خواران جلوگیری کرده و موجب امنیت بیشتر در جامعه می‌شود شایسته است نه تنها مسئولان بلکه مردم استان نیز ما را در راستای دستیابی به این مهم یاری کنند.

کد مطلب 1544425

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