عملیات اجرایی سه تقاطع غیر همسطح در همدان اجرا می شود

به گزارش خبرنگار مهر، سیداحمد حسنیحلم ظهر یکشنبه در آیین بهرهبرداری سومین تقاطع غیرهمسطح شهر همدان گفت: شهرداری همدان طرح مطالعه پنج نقطه از شهر همدان را برای ایجاد تقاطعهای غیرهمسطح به شورای اسلامی این شهر معرفی کرده است.
وی یادآور شد: این طرحها مطالعه شده و سه مورد آن سال آینده در نقاط پرترافیک شهر همدان اجرا خواهد شد.
شهروندان مدیریت شهری را در اجرای هرچه بهتر طرح یاری کردند
حسنی حلم با قدردانی از همکاری مردم در اجرای پروژه پژوهش همدان، گفت: در هنگام اجرای این پروژه ترافیک سنگینی بر این نقطه از شهر حاکم شد که شهروندان با صبر و حوصله مدیریت شهری را در اجرای هر چه بهتر طرح یاری کردند.
سیداحمد حسنیحلم با بیان اینکه اعتبار هزینه شده برای اجرای زیرگذر پژوهش از محل عوارض شهرداری بوده است، افزود: سیاستگذاری های شورای اسلامی شهر و شهرداری همدان در ایجاد زیرساختهای شهری برای رفاه حال شهروندان است.
وی گفت: ایجاد فضاهای تفریحی، تقاطعهای غیرهمسطح، پارکینگهای طبقاتی و فضاهای سبز را از جمله این زیرساختها عنوان کرد.
چهار پارکینگ طبقاتی در همدان به بهرهبرداری می رسد
حسنی حلم با اشاره به اجرای پارکینگهای طبقاتی در شهر همدان، یادآور شد: در دو سال آینده حداقل چهار پارکینگ طبقاتی در همدان به بهرهبرداری می رسد.
رئیس شورای اسلامی شهر همدان توجه به توانمندسازی حاشیههای شهر را از دیگر سیاستهای شورای شهر همدان دانست و گفت: نقاط مختلف شهرهمدان مشکلات خاص خود را دارند، اما حاشیههای شهر نیازمند توجه ویژهای است.
وی گفت: توانمندسازی پنج منطقه حاشیه شهر از جمله برنامههای در دست اجرای شهرداری همدان است.
حسنیحلم بر حفظ و نگهداری پروژههای اجرا شده از جمله تقاطعهای غیرهمسطح تأکید کرد ابراز امیدواری کرد در اجرای تقاطع غیرهمسطح آیتالله نجفی، استانداری همدان با اختصاص اعتبار کافی شهرداری را یاری کند.
بلوار آیتالله نجفی از نقاط حادثهخیز شهر همدان است
وی با بیان اینکه بلوار آیتالله نجفی یکی از نقاط حادثهخیز شهر همدان است، گفت: ایجاد تقاطع غیرهمسطح در این منطقه نیازمند همت و همکاری مسئولان استانی است.
استاندار همدان با بیان اینکه شهرداری همدان در سالهای اخیر کارهای عمرانی بزرگی در شهر انجام داده است، گفت: مسئولان توانمندسازی حاشیههای شهر همدان باید با قوت بیشتری در این مسیر حرکت کنند.
کرم رضا پیریایی با بیان اینکه استانداری، شهرداری و شورای اسلامی شهر همدان آمادگی اجرای پروژه آیتالله نجفی را دارند، اظهار داشت: این پروژه نیازمند جذب اعتباری کافی است تا اجرای آن آغاز شود.
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