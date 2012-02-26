فیلمنامه های راه یافته به بخش مسابقه جشنواره اترک معرفی شدند

حسین ثابت قدم وحید در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: از 192 فیلمنامه رسیده به دبیرخانه جشنواره، 17 اثر از ۱۶ هنرمند و نویسنده به بخش مسابقه راه یافته است.

وی ادامه داد: فیلمنامه «ترنج» نوشته علی حیدری، «آپارتمان» نوشته محمد بکرانی و «برای من بازی کن» به نویسندگی نادعلی عارفیان هرسه از بجنورد، از جمله آثار راه یافته به بخش مسابقه این جشنواره هستند.

سرپرست اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان خراسان شمالی گفت: برگزاری این جشنواره فرصت مناسبی برای استعدادهای جوان خراسان شمالی برای استفاده از تجارب پیش کسوتان این عرصه است.

وی اظهار داشت: مجموع آثار ارسالی به جشنواره در تمامی حوزه ها قریب به دو هزار اثر است.

یازدهمین جشنواره منطقه ای سینمای جوان فصل چهار اترک، در چهار بخش فیلم کوتاه، فیلمنامه، عکس و پوستر فیلم، 21 تا 23 اسفند امسال با حضور استان های خراسان شمالی، خراسان جنوبی و خراسان رضوی، کرمان، سیستان و بلوچستان، و هرمزگان در بجنورد برگزار می شود.