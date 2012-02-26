مسئولان مازنی برای بقای تیم فوتبال صنعت ساری تلاش کنند

فرشاد پیوس در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: برنامه طراحی شده کادر فنی در هفته باقی مانده تا پایان فصل در صورت اجرای صحیح آن می تواند تضمین کننده بقا نماینده ساری در این رقابتها باشد.

وی بیان داشت: شکست هفته گذشته مقابل تیم مدعی و صدرنشین پیکان در شرایطی رقم خورد که کادر فنی جدید تیم فقط دو جلسه تمرینی را با بازیکنان برگزار کرد و نتوانست تاکتیک های مورد نظر خود توسط بازیکنان در زمین مسابقه پیاده کند.

سرمربی تیم فوتبال صنعت ساری افزود: پس از شکست هفته گذشته مقابل تیم پیکان، تمرینات مناسبی را برگزار کرده و با توجه به همدلی موجود میان بازیکنان و کادر فنی، آماده کسب برتری در دیدار روز پنجشنبه هستیم.

پیوس ادامه داد: تیم پارسه، حریف روز چهارشنبه تیم صنعت، از جمله تیم های مدعی سقوط به دسته دوم فوتبال کشور است و این

مسابقه، دیداری حساس و سرنوشت ساز برای دو تیم بوده که می طلبد هواداران ساروی، با حضور پرشور خود زمینه کسب پیروزی در این دیدار خانگی را فراهم کنند.

سرمربی تیم فوتبال صنعت ساری گفت: اگر بتوانیم در چهار بازی خانگی باقیمانده تا پایان فصل را با حمایت هواداران و مسئولان به پیروزی برسیم، حفظ سهمیه ساری در این رقابتها امکان پذیر و دست یافتنی است.