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۷ اسفند ۱۳۹۰، ۱۸:۴۶

هفته بیست و ششم لیگ والیبال/

گیتی‎پسند، باریج اسانس و شهرداری تبریز قاطعانه پیروز شدند

گیتی‎پسند، باریج اسانس و شهرداری تبریز قاطعانه پیروز شدند

هفته بیست و ششم مسابقات والیبال لیگ برتر باشگاه‏های کشور با پیروزی تیم‌های گیتی‎پسند، شهرداری تبریز و باریج اسانس در دیدارهای خانگی برابر حریفان‌شان آغاز شد.

به گزارش خبرنگار مهر، در آغاز دیدارهای هفته بیست و ششم (سیزدهم دور برگشت) تیم والیبال گیتی‎پسند امروز یکشنبه در سالن شهدای مخابرات به مصاف تیم ته جدولی مناطق نفت خیز جنوب رفت و موفق شد در سه گیم متوالی این تیم را شکست دهد.

تیم هاوش گنبد نیز در این هفته از مسابقات و پس از شکست برابر باریج اسانس، گیتی پسند، آلومینیوم المهدی و سایپا متحمل پنجمین شکست متوالی خود شد. شکست این هفته گنبدی‎ها برابر تیم شهرداری تبریز رقم خورد. این یازدهمین برد تبریزی‎ها در این فصل از مسابقات والیبال لیگ برتر باشگاه‌های کشور بود.

باریج اسانس کاشان نیز امشب همچون تیم‏های گیتی‎پسند و شهرداری تبریز به یک پیروزی قاطعانه در لیگ برتر والیبال دست یافت. پیشگامان کویر یزد حریف این هفته کاشانی‏ها بودند. نتیجه سه دیدار برگزارشده در هفته بیست و پنجم مسابقات والیبال لیگ برتر باشگاه‎های کشور به این شرح است:

* گیتی پسند اصفهان 3 - مناطق نفت خیز جنوب صفر
(25 بر 12)، (25 بر 16) و (25 بر 19)

* شهرداری تبریز 3 - هاوش گنبد صفر
(25 بر 21)، (25 بر 22) و (25 بر 21)

* باریج اسانس کاشان 3 - پیشگامان کویر یزد صفر
(25 بر 21)، (25 بر 22) و (25 بر 17)

هفته بیست و ششم مسابقات والیبال لیگ برتر باشگاه‎های کشور امشب با برگزاری چهار دیدار دیگر پیگیری می‏شود. برنامه این دیدارها به این شرح است:
* پیکان تهران - نوین کشاورز تهران
* کرمان - شهرداری ارومیه
* کاله آمل - سایپا البرز
* میزان خراسان - آلومینیوم المهدی بندرعباس

کد مطلب 1544430

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