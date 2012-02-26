به گزارش خبرنگار مهر، در آغاز دیدارهای هفته بیست و ششم (سیزدهم دور برگشت) تیم والیبال گیتی‎پسند امروز یکشنبه در سالن شهدای مخابرات به مصاف تیم ته جدولی مناطق نفت خیز جنوب رفت و موفق شد در سه گیم متوالی این تیم را شکست دهد.

تیم هاوش گنبد نیز در این هفته از مسابقات و پس از شکست برابر باریج اسانس، گیتی پسند، آلومینیوم المهدی و سایپا متحمل پنجمین شکست متوالی خود شد. شکست این هفته گنبدی‎ها برابر تیم شهرداری تبریز رقم خورد. این یازدهمین برد تبریزی‎ها در این فصل از مسابقات والیبال لیگ برتر باشگاه‌های کشور بود.

باریج اسانس کاشان نیز امشب همچون تیم‏های گیتی‎پسند و شهرداری تبریز به یک پیروزی قاطعانه در لیگ برتر والیبال دست یافت. پیشگامان کویر یزد حریف این هفته کاشانی‏ها بودند. نتیجه سه دیدار برگزارشده در هفته بیست و پنجم مسابقات والیبال لیگ برتر باشگاه‎های کشور به این شرح است:

* گیتی پسند اصفهان 3 - مناطق نفت خیز جنوب صفر

(25 بر 12)، (25 بر 16) و (25 بر 19)

* شهرداری تبریز 3 - هاوش گنبد صفر

(25 بر 21)، (25 بر 22) و (25 بر 21)

* باریج اسانس کاشان 3 - پیشگامان کویر یزد صفر

(25 بر 21)، (25 بر 22) و (25 بر 17)

هفته بیست و ششم مسابقات والیبال لیگ برتر باشگاه‎های کشور امشب با برگزاری چهار دیدار دیگر پیگیری می‏شود. برنامه این دیدارها به این شرح است:

* پیکان تهران - نوین کشاورز تهران

* کرمان - شهرداری ارومیه

* کاله آمل - سایپا البرز

* میزان خراسان - آلومینیوم المهدی بندرعباس