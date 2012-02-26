به گزارش خبرنگار مهر، در آغاز دیدارهای هفته بیست و ششم (سیزدهم دور برگشت) تیم والیبال گیتیپسند امروز یکشنبه در سالن شهدای مخابرات به مصاف تیم ته جدولی مناطق نفت خیز جنوب رفت و موفق شد در سه گیم متوالی این تیم را شکست دهد.
تیم هاوش گنبد نیز در این هفته از مسابقات و پس از شکست برابر باریج اسانس، گیتی پسند، آلومینیوم المهدی و سایپا متحمل پنجمین شکست متوالی خود شد. شکست این هفته گنبدیها برابر تیم شهرداری تبریز رقم خورد. این یازدهمین برد تبریزیها در این فصل از مسابقات والیبال لیگ برتر باشگاههای کشور بود.
باریج اسانس کاشان نیز امشب همچون تیمهای گیتیپسند و شهرداری تبریز به یک پیروزی قاطعانه در لیگ برتر والیبال دست یافت. پیشگامان کویر یزد حریف این هفته کاشانیها بودند. نتیجه سه دیدار برگزارشده در هفته بیست و پنجم مسابقات والیبال لیگ برتر باشگاههای کشور به این شرح است:
* گیتی پسند اصفهان 3 - مناطق نفت خیز جنوب صفر
(25 بر 12)، (25 بر 16) و (25 بر 19)
* شهرداری تبریز 3 - هاوش گنبد صفر
(25 بر 21)، (25 بر 22) و (25 بر 21)
* باریج اسانس کاشان 3 - پیشگامان کویر یزد صفر
(25 بر 21)، (25 بر 22) و (25 بر 17)
هفته بیست و ششم مسابقات والیبال لیگ برتر باشگاههای کشور امشب با برگزاری چهار دیدار دیگر پیگیری میشود. برنامه این دیدارها به این شرح است:
* پیکان تهران - نوین کشاورز تهران
* کرمان - شهرداری ارومیه
* کاله آمل - سایپا البرز
* میزان خراسان - آلومینیوم المهدی بندرعباس
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