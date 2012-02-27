ایران به مقام قهرمانی رسید

به گزارش خبرنگار مهر، هشتمین دوره رقابتهای بین المللی کشتی فرنگی جام یادگار امام(ره) که روزهای شنبه و یکشنبه با حضور کشتی گیرانی از کشورهای ایران، قزاقستان، ترکیه، آذربایجان، گرجستان و ارمنستان در سالن شهید حیدریان قم برگزار شد، با قهرمانی تیم ایران به پایان رسید.

بر این اساس، نفرات برتر این مسابقات با نظر محمد بنا سرمربی تیم ملی کشتی فرنگی به اردوی تیم ملی که از روز 9 اسفندماه در خانه کشتی شماره یک آغاز می شود، دعوت خواهند شد. به نفرات اول تا سوم این رقابتها به ترتیب 4هزار، 3 هزار و 1500 دلار جایزه نقدی اهداء شد و تیمهای اول تا سوم نیز 6، 4 و 3 هزار دلار دریافت کردند.

همچنین در رده بندی تیمی این رقابتها پس از تیم ایران تیمهای دوم و سوم شدند. رده بندی انفرادی این مسابقات به شرح زیر است:

55کیلوگرم:1 - محمد فقیری (ایران) 2- شیرزاد بهشتی طلا (ایران) 3- سامان عبدولی (ایران) و مهرداد مردانی (ایران) 5- آلمات آیوشوف (قزاقستان) و اسخات کودیبرگینوف (قزاقستان)

60 کیلوگرم: 1- نورباکیت چنگیزبایف (قزاقستان) 2- واهرام خاچاطریان (ارمنستان) 3- ساکیت جلیل‌اف (آذربایجان) و عبدالمحمد پاپی (ایران) 5- هادی اسکندری (ایران) و رحمان بلیچی (ترکیه)

66 کیلوگرم: 1- علی محمدی (ایران) 2- امید نوروزی (ایران) 3- سیران سیمونیان (ارمنستان) و مارادی ابولادزه (گرجستان) 5- بی بیت نوگومانوف (قزاقستان) و آزاد علی‌یف (آذربایجان)

74 کیلوگرم: 1- سعید عبدولی (ایران) 2- آسخات دیلموخامدوف (قزاقستان) 3- مهدی محمدی (ایران) و امین احمد‌اف (آذربایجان) 5- شماگی گولیاشویلی (گرجستان) و هادی حسن‌‌نژاد (ایران)

84 کیلوگرم: 1- داود اخباری (ایران) و الخازور اوزدیف (قزاقستان) 3- علی قیطاسی (ایران) و وحید بیدار (ایران) 5- محمد رسولی (ایران) و ژاناربیک کابدولوف (قزاقستان)

96 کیلوگرم: 1- محمدرضا اکبری (ایران) 2- ایلکر گنل (ترکیه) 3- میخائیل کاجایا (گرجستان) و یرلان ایسکاکوف (قزاقستان) 5- ابوذر علیاری (ایران) و مهرداد بایندر (ایران)