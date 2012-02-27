ایران به مقام قهرمانی رسید

بر این اساس، نفرات برتر این مسابقات با نظر محمد بنا سرمربی تیم ملی کشتی فرنگی به اردوی تیم ملی که از روز 9 اسفندماه در خانه کشتی شماره یک آغاز می شود، دعوت خواهند شد. به نفرات اول تا سوم این رقابتها به ترتیب 4هزار، 3 هزار و 1500 دلار جایزه نقدی اهداء شد و تیمهای اول تا سوم نیز 6، 4 و 3 هزار دلار دریافت کردند.
همچنین در رده بندی تیمی این رقابتها پس از تیم ایران تیمهای دوم و سوم شدند. رده بندی انفرادی این مسابقات به شرح زیر است:
55کیلوگرم:1 - محمد فقیری (ایران) 2- شیرزاد بهشتی طلا (ایران) 3- سامان عبدولی (ایران) و مهرداد مردانی (ایران) 5- آلمات آیوشوف (قزاقستان) و اسخات کودیبرگینوف (قزاقستان)
60 کیلوگرم: 1- نورباکیت چنگیزبایف (قزاقستان) 2- واهرام خاچاطریان (ارمنستان) 3- ساکیت جلیلاف (آذربایجان) و عبدالمحمد پاپی (ایران) 5- هادی اسکندری (ایران) و رحمان بلیچی (ترکیه)
66 کیلوگرم: 1- علی محمدی (ایران) 2- امید نوروزی (ایران) 3- سیران سیمونیان (ارمنستان) و مارادی ابولادزه (گرجستان) 5- بی بیت نوگومانوف (قزاقستان) و آزاد علییف (آذربایجان)
74 کیلوگرم: 1- سعید عبدولی (ایران) 2- آسخات دیلموخامدوف (قزاقستان) 3- مهدی محمدی (ایران) و امین احمداف (آذربایجان) 5- شماگی گولیاشویلی (گرجستان) و هادی حسننژاد (ایران)
84 کیلوگرم: 1- داود اخباری (ایران) و الخازور اوزدیف (قزاقستان) 3- علی قیطاسی (ایران) و وحید بیدار (ایران) 5- محمد رسولی (ایران) و ژاناربیک کابدولوف (قزاقستان)
96 کیلوگرم: 1- محمدرضا اکبری (ایران) 2- ایلکر گنل (ترکیه) 3- میخائیل کاجایا (گرجستان) و یرلان ایسکاکوف (قزاقستان) 5- ابوذر علیاری (ایران) و مهرداد بایندر (ایران)
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