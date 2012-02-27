رقابت سالم لازمه انتخابات پرشور/کاندیداها با ولی نعمتان خود صادق باشند

حجت الاسلام رضا احمدی در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن تاکید بر حفظ وحدت افزود: لازمه انتخابات پرشور، رقابت سالم کاندیداها، حفظ وحدت و آرامش و انتخاب کاندیدای اصلح است.

وی با اشاره به توطئه های استکبار جهانی در راس آن امریگا و اسرائیل جنایتکار، تصریح کرد: همه مردم باید در برابر دشمنان با جدیت و بصیرت ایستادگی کرده و با وحدت کامل نقشه‌های شوم ایشان را نابود کنند.

انتخابات نشان دهنده همبستگی ملت ایران است



این استاد اخلاق، انتخابات را نشان دهنده همبستگی ملت ایران ذکر کرد و اظهار داشت: اگر آحاد جامعه همدل باشند، دشمن هیچگاه نمی تواند به پیکره کشور ضربه ای وارد کند.

احمدی ضمن تاکید بر اینکه انتخابات نهمین دوره مجلس شورای اسلامی می تواند به حماسه ای دیگر تبدیل شود، گفت: همه باید تلاش کنند که این انتخابات با عظمت و پرشور برگزار شود.

وی با اشاره به فتنه سال 88 این نکته را یاد آوری کرد که مستکبران بار دیگر قصد توطئه دارند، افزود: دلسوزان نظام توجه داشته باشند که فتنه های عمیق تری تر در کمین نظام اسلامی است.

کاندیداها قانون، تقوا و اخلاق انتخاباتی را رعایت کنند



امام جمعه بیارجمند گفت: باید با بصیرت توطئه های دشمنان و بدخواهان انقلاب اسلامی را خنثی کنیم.

احمدی حضور یکپارچه مردم در پای صندوق های رای را مهر تأییدی بر همبستگی ملت ایران و نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران دانست و از کاندیداها خواست تا قانون، تقوا و اخلاق انتخاباتی را در تبلیغات خود رعایت کنند.

وی اظهار داشت: همه کاندیداها باید با پرهیز از بی احترامی به دیگران، اخلاق و ادب اسلامی را سر لوحه کار و برنامه های خود قرار دهند.

احمدی در پایان از کاندیداها خواست تا با صداقت در کلام و رفتار با ولی نعمتان خود صحبت کنند، گفت: نامزدهای انتخاباتی و هواداران ایشان، از اسراف کردن و هزینه های گزاف و غیرضروری خودداری کنند.