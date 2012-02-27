به گزارش خبرنگار مهر، هفته بیست و یکم مسابقات فوتبال لیگ دسته اول باشگاه‌های کشور در حالی از فردا سه‌شنبه آغاز می‌شود که مهمترین دیدارهای این هفته در روز چهارشنبه برگزار خواهد شد.

در گروه "الف" پیکان تهران در ورزشگاه خانگی میزبان شهرداری بندرعباس است که در صورت پیروزی در این مسابقه، گام بلندی برای صعود به لیگ برتر بر می‌دارد اما شاگردان کاسیمیرو هم برای اینکه از جمع مدعیان این گروه فاصله نگیرند، به فکر رسیدن به 3 امتیاز حساس این بازی هستند.

در دیگر دیدار مهم این هفته ایرانجوان بوشهر در شیراز میهمان پیام مخابرات است. این تیم که هفته گذشته توانست رده دوم جدول را از شهرداری بندرعباس بگیرد، برای حفظ جایگاه و نزدیک شدن به صدر جدول به پیروزی در این بازی می‌اندیشد. ضمن اینکه دو دیدار سایپا شمال با استیل آذین و ابومسلم مشهد با شهرداری اراک هم جذابیت‌های خاص خودش را داراست.

برنامه دیدارهای هفته بیست و یکم مسابقات فوتبال لیگ دسته اول گروه "الف" و جدول رده‌بندی این گروه به شرح زیر است:

گروه الف:

سه‌شنبه 09/12/90

* سایپا شمال - استیل آذین سمنان، ساعت 14:45، ورزشگاه شهید وطنی قائمشهر

چهارشنبه 10/12/90

* ابومسلم مشهد - شهرداری اراک، ساعت 14:30، ورزشگاه تختی مشهد

* صنعت ساری - داماش ایرانیان، ساعت 14:45، ورزشگاه شهدا ساری

* پیکان تهران - شهرداری بندرعباس، ساعت 14:45، ورزشگاه شهدا شهر قدس

* فولاد یزد - گسترش فولاد تبریز، ساعت 14:45، ورزشگاه شهید نصیری یزد

* مس رفسنجان - اتکا گلستان، ساعت 14:45، ورزشگاه تختی رفسنجان

* پیام مخابرات فارس - ایرانجوان بوشهر، ساعت 14:45، ورزشگاه شهدا ارتش شیراز

جدول رده‌بندی گروه الف:

1- پیکان تهران 43 امتیاز

2- ایرانجوان بوشهر 37 امتیاز

3 - شهرداری بندرعباس 36 امتیاز

4- فولاد یزد 29 امتیاز

5- سایپا قائمشهر 27 امتیاز(یک بازی کمتر)

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13- مس رفسنجان 16 امتیاز

14- صنعت ساری 15 امتیاز(یک بازی کمتر)

آلومینیوم هرمزگان صدرنشین گروه "ب" در ورزشگاه خانگی میزبان نساجی مازندران است. شاگردان میثاقیان در صورت پیروزی در این بازی شانس صعود خود به لیگ برتر را به مراتب بیشتر خواهند کرد. ضمن اینکه تیم‌های تعقیب کننده آلومینیوم هم در این هفته دیدارهای سختی را پیش رو دارند و این بهترین فرصت برای این تیم هرمزگانی است.

ماشین سازی تبریز که با ناکامی در هفته گذشته، رده دوم را به تیم گهر زاگرس سپرد، در این هفته در ورزشگاه خانگی میزبان نیروی زمینی تیم چهارم جدول است. دیدار این دو تیم بسیار حساس است و شانس برنده این بازی برای حضور در پلی‌آف لیگ دسته اول بیشتر خواهد شد. ضمن اینکه - گهر زاگرس درود در زمین شیرین فراز کرمانشاه کار سختی برای پیروزی و حفظ جایگاه دوم جدول این گروه را دارد.

برنامه دیدارهای هفته بیست و یکم مسابقات فوتبال لیگ دسته اول گروه "ب" و جدول رده‌بندی این گروه به شرح زیر است:

گروه ب:

سه‌شنبه 09/12/90

* تربیت یزد - صنعتی خوزستان، ساعت 14:45، ورزشگاه نصیری یزد

چهارشنبه 10/12/90

* شهرداری یاسوج - برق شیراز، ساعت 14:45، ورزشگاه تختی یاسوج

* شیرین فراز کرمانشاه - گهر زاگرس درود، ساعت 14:45، ورزشگاه انقلاب کرمانشاه

* گل‌گهر سیرجان - پاس همدان، ساعت 14:45، ورزشگاه اختصاصی گل گهر سیرجان

* ماشین‌سازی تبریز - نیروی زمینی تهران، ساعت 14:45، ورزشگاه تختی تبریز

* آلومینیوم هرمزگان - نساجی مازندران، ساعت 15، ورزشگاه خلیج فارس بندرعباس

* نفت مسجد سلیمان - کاوه تهران، ساعت 15:15، ورزشگاه اختصاصی نفت مسجد سلیمان

جدول رده‌بندی گروه ب:

1- آلومینیوم هرمزگان 40 امتیاز

2- گهر زاگرس 32 امتیاز

3- ماشین‌سازی تبریز 31 امتیاز

4- نیروی زمینی 30 امتیاز

5- شیرین فراز کرمانشاه 29 امتیاز

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13- کاوه تهران 19 امتیاز

14- برق شیراز 18 امتیاز