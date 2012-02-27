قطبالدین صادقی درباره جدیدترین فعالیتهای خود در زمینه کارگردانی تئاتر به خبرنگار مهر گفت: قصد دارم آبانماه سال 91 نمایش "مکبث" را در سالن سمندریان تماشاخانه ایرانشهر به صحنه ببرم. در این اثر از بازیگرانی که پیشتر نیز با آنها کار کردهام استفاده خواهم کرد. بازیگرانی چون میکائیل شهرستانی، مصطفی عبدالهی و کاظم هژیرآزاد حضور خواهند داشت.
وی درباره نحوه و شیوه اجرای نمایش "مکبث" تأکید کرد: این نمایش را با حدود 10 تا 12 بازیگر به صورت کارگاهی تولید و اجرا خواهیم کرد. سعی بر این است که این نمایش با حداقل اشیا و دکور تولید شود و عینا شبیه به نمایشنامه "مکبث" اجرا نخواهد شد.
این نمایشنامه نویس، کارگردان و پژوهشگر با سابقه عرصه تئاتر با اشاره به تولید نمایشی عروسکی برگرفته از قصهای کهن از فرهنگ قوم کرد گفت: این قصه، قصه بسیار زیبایی است و قصد دارم آن را به صورت نمایشی عروسکی در چهاردهمین جشنواره بینالمللی تئاتر عروسکی تهران ـ مبارک اجرا کنم.
صادقی سال جاری دو نمایش "پیکرههای بازیافته" و "اگر نرفته بودی" را به صورت همزمان در سالن چهارسو مجموعه تئاتر شهر به صحنه برد. وی همچنین نمایش "خاطرهای نداشتم حتی اگر هزار سالم بود" را با حضور دانشجویان تئاتر در بخش مهمان سیامین جشنواره بینالمللی تئاتر فجر اجرا کرد. وی این نمایش را پیش از این در بخش مدرسان تئاتری چهاردهمین جشنواره بینالمللی تئاتر دانشگاهی ایران نیز اجرا کرده بود.
نمایش "مکبث" نوشته ویلیام شکسپیر با کارگردانی قطبالدین صادقی به صورت اثری کارگاهی، سال 91 در سالن سمندریان تماشاخانه ایرانشهر به صحنه میرود.
قطبالدین صادقی درباره جدیدترین فعالیتهای خود در زمینه کارگردانی تئاتر به خبرنگار مهر گفت: قصد دارم آبانماه سال 91 نمایش "مکبث" را در سالن سمندریان تماشاخانه ایرانشهر به صحنه ببرم. در این اثر از بازیگرانی که پیشتر نیز با آنها کار کردهام استفاده خواهم کرد. بازیگرانی چون میکائیل شهرستانی، مصطفی عبدالهی و کاظم هژیرآزاد حضور خواهند داشت.
نظر شما