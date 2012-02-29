به گزارش خبرنگار مهر، مرحله دوره‎ای (رفت و برگشت) مسابقات والیبال لیگ برتر باشگاه‎های کشور امروز چهارشنبه به پایان می‎رسد و این رقابت‎ها از یکشنبه با رقابت چهار تیم برتر در مرحله پلی‎آف دنبال خواهد شد.

بر همین اساس اردوی تیم ملی والیبال از چهارشنبه هفته آینده (17 اسفندماه) آغاز می‎شود. البته در این مرحله از اردو تنها از بازیکنان منتخب تیم‎هایی که موفق به حضور در مرحله پلی‎آف لیگ برتر نشده‎اند، دعوت به عمل می‎آید. بازیکنان برتر چهار تیم سایپا، پیکان، کاله و شهرداری ارومیه که راهی پلی‎آف شده‎اند از مرحله دوم تمرینات تیم ملی به جمع اردونشینان ملحق می‎شوند.

مسابقات والیبال انتخابی المپیک خردادماه سال آینده با حضور هشت تیم در ژاپن برگزار می‎شود. قهرمان و بهترین تیم آسیایی این رقابت‎ها سهمیه حضور در بازی‏های المپیک لندن را دریافت می‎کنند. رقابت‎های ژاپن آخرین فرصت برای المپیکی شدن والیبال ایران است.

