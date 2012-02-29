به گزارش خبرنگار مهر، مرحله دورهای (رفت و برگشت) مسابقات والیبال لیگ برتر باشگاههای کشور امروز چهارشنبه به پایان میرسد و این رقابتها از یکشنبه با رقابت چهار تیم برتر در مرحله پلیآف دنبال خواهد شد.
بر همین اساس اردوی تیم ملی والیبال از چهارشنبه هفته آینده (17 اسفندماه) آغاز میشود. البته در این مرحله از اردو تنها از بازیکنان منتخب تیمهایی که موفق به حضور در مرحله پلیآف لیگ برتر نشدهاند، دعوت به عمل میآید. بازیکنان برتر چهار تیم سایپا، پیکان، کاله و شهرداری ارومیه که راهی پلیآف شدهاند از مرحله دوم تمرینات تیم ملی به جمع اردونشینان ملحق میشوند.
مسابقات والیبال انتخابی المپیک خردادماه سال آینده با حضور هشت تیم در ژاپن برگزار میشود. قهرمان و بهترین تیم آسیایی این رقابتها سهمیه حضور در بازیهای المپیک لندن را دریافت میکنند. رقابتهای ژاپن آخرین فرصت برای المپیکی شدن والیبال ایران است.
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