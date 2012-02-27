پنجمین جشنواره شاهوار در شاهرود برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، پنجمین جشنواره شعر و داستان کوتاه شاهوار شامگاه یکشنبه در تالار بهمن اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شاهرود با حضور جمع کثیری از هنرمندان کشوری و مسئولان استان سمنان و مردم برگزار شد.

رئیس حوزه هنری استان سمنان در این مراسم گفت: یکی از اهداف برگزاری این جشنواره به روز رسانی اطلاعات هنرمندان است.

سید عباس دانایی شناسایی و استعدادیابی نیروی جوان، ایجاد فضای دوستانه بین هنرمندان، آشنایی هنرمندان در بخش ادبیات با همدیگر، تعامل افکار و اطلاعات و آشنایی هنرمندان با آثار یکدیگر را ازمهمترین اهداف این جشنواره برشمرد.

وی افزود: در این جشنواره همگی تلاش کردند با آثار و تفکرات یکدیگر بیشتر آشنا شده و به نقد و بررسی آنها بپردازند.

رئیس حوزه هنری استان سمنان خاطر نشان کرد: نقد و پژوهش در آثار فضای بهتری برای هنرمندان و خلق آثارشان ایجاد کرده است.

وی نقد مثبت را موجب ارتقای آثار هنرمندان ذکر کرد و افزود: نقد منصفانه و بی طرفانه موجب رشد و شکوفایی و کارآمدی افراد می شود.

مدیر کل امور اجتماعی استانداری سمنان نیز در این مراسم گفت: جشنواره شاهوار فرصت بسیار مناسبی برای به منصه ظهور رساندن خلاقیتها، استعدادها و ذهنیت هنرمندان است.

حسن سعدالدین افزود: این جشنواره باعث پویایی، تحرک و سرزندگی جدید در هنرمندان می شود.

پنجمین جشنواره شعر و داستان کوتاه شاهوار در زمینه شعر و داستان کوتاه در سنین 6 تا 24 سال برگزار شده است.

152اثر در بخش شعر، 117 اثر در بخش داستان و 69 اثر در بخش طنز شیرین و طنز لحظه در بخش داستان و شعر برای دبیرخانه این جشنواره ارسال شد.

در بخش ویژه جشنواره نیز تعدادی آثار با عنوان ایران 1404 برای دبیر خانه ارسال شد.

در پایان مراسم از 18نفر که مقام اول تا سوم را در هر بخش کسب کردند با اهدا لوح تقدیر و جوایزی تقدیر شد.

این جشنواره به همت حوزه هنری شاهرود برگزار شد.