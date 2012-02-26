محلات شهر ساری پاکسازی شد

به گزارش خبرنگار مهر، جمال باقری یکی از اعضای شورای اسلامی شهر ساری عصر یکشنبه در این مراسم نمادین اظهار داشت: برای داشتن شهری سالم مردم باید در کنار مسئولان برای حفظ بهداشت تلاش کنند.

وی افزود: با مشارکت شورای شهر، شهرداری و مرکز بهداشت ساری، محله سروینه باغ پاکسازی شد.

باقری بیان داشت: مادامی که همکاری تنگاتنگ مردم در رابطه با حفظ بهداشت وجود نداشته باشد مسئولان نمی توانند کاری از پیش ببرند.

رئیس کمیسیون نظارت بهداشت شورای اسلامی شهر ساری با بیان اینکه مردم باید در بهداشت محیط مشارکت داشته باشند افزود: باید در این زمینه فرهنگ سازی بیشتری شود.

علی فلاح مسئول تشکل های مردم نهاد آسان مازندران گفت: برای داشتن سلامتی باید محیط پاکی داشته باشیم چرا که از گذشته های دور مردم به سلامت خود و محیط اهمیت می دادند و پیشگیری بهتر از درمان است.

وی بیان داشت: در صورتی که این اقدام هماهنگ و با سرعت انجام شود می توانیم شهری سالم برای همشهریان داشته باشیم.

فلاح با اشاره به اینکه هفت تا چهارده اسفند هفته بهداشت محیط است افزود: برنامه های هفته بهداشت ارسال پیامک در رابطه با بهداشت محیط به همشهریان، برگزاری همایش بهداشت محیط در 11 اسفند و کارناوال بهداشت محیط است.



