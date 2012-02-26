پروژه های مسکن مهر ماهدشت هفته جاری افتتاح می شود

احمد افضلی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این مطلب افزود: هم اکنون صد و 13 هزار واحد مسکن مهر در شهرهای هشتگرد، ابریشم، ماهدشت و... به صورت خود مالکی در دستور کار قرار دارد که در هفته جاری با حضور رئیس جمهور حدود چهار هزار واحد آن در شهر ماهدشت افتتاح خواهد شد و تا پایان سال نیز چهار هزار و پانصد واحد در شهر جدید هشتگرد آماده تحویل به متقاضیان خواهد بود.



وی افزود: تمام زیر ساخت های خدماتی اعم از آب، برق، گاز و.. در این شهرک ها فراهم شده است و متقاضیان مشکلی در این خصوص نخواهند داشت.



معاون فنی عمرانی استانداری البرز در خصوص شهرک ابریشم نیز گفت: حدود هزار و600 واحد نیز در شهرک ابریشم در حال آماده سازی است که به محض رفع مشکلات خدماتی به صورت همزمان با افتتاح پروژه های هشتگرد آماده تحویل خواهد بود.



وی افزود: مجموعه معاونت عمرانی پیگیر روند اتمام پروژه های مذکور است تا هرچه سریعتر مابقی واحد ها آماده و تحویل متقاضیان شود.