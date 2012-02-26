تصادفات منجر به فوت در اردبیل 11 درصد کاهش یافت

به گزارش خبرنگار مهر، بهزاد ولیزاده بعد از ظهر یکشنبه در جلسه شورای مدیران پزشکی قانونی استان افزود: در 10ماه گذشته 218 نفر در حوادث رانندگی جاده های برون شهری و درون شهری جان خود را از دست داده‌اند.

وی با بیان اینکه این آمار در سال گذشته 247 نفر بطی این مدت زمانی بوده، اضافه کرد: تلفات رانندگی 10ماهه امسال 163 مرد و 55 زن بودند.

ولیزاده با اشاره به محل وقوع تصادفات منجر به فوت در این مدت یادآور شد: بیشترین تلفات حوادث رانندگی با 144 مورد در جاده‌های برون شهری است، تصادفات درون شهری با 42 مورد و جاده‌های روستایی با 32 مورد دارای بیشترین تصادفات بوده اند.

وی با بیان اینکه در این مدت سه هزار و 478 نفر نیز در حوادث رانندگی مصدوم بوده اند، تصریح کرد: از این تعداد دو هزار و 469 مرد و هزار و 9 نفر زن هستند.

به گفته مدیرکل پزشکی قانونی استان مصدومین حوادث رانندگی ده ماهه امسال نیز در مقایسه با مدت زمان مشابه سال قبل 12.1 کاهش یافته است.

تعداد مصدومان حوادث رانندگی 10ماهه سال گذشته، سه هزار و 955 نفر ثبت شده است.

هشت کشته در حوادث رانندگی دی ماه

وی همچنین تلفات حوادث رانندگی دی امسال را هشت نفر عنوان کرد و متذکر شد: این رقم در مقایسه با 16 نفری که در مدت زمان مشابه سال گذشته جان باخته یودند، 50 درصد کاهش نشان می‌دهد.

ولیزاده عنوان کرد: از مجموع هشت نفر کشته حوادث رانندگی دی ماه، پنج مرد و سه زن هستند و شش نفر از این تعداد در جاده های برون شهری و دو نفر در جاده‌های درون شهری جان خود را از دست داده اند.

وی تعداد مصدومان حوادث رانندگی دی ماه را نیز 231 نفر برشمرد و افزود: این آمار در مقایسه با 241 مصدوم حوادث رانندگی که در دی سال گذشته به مراکز پزشکی قانونی استان مراجعه داشته‌اند، 4.1 درصد کاهش داشته است.