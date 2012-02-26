211 نفر در چهار محال و بختیاری جان خود را از دست دادند

به گزارش خبرگزاری مهر، در ده ماه امسال، 211 نفر در حوادث رانندگی جان خود ر در چهار محال و بختیاری از دست داده‌اند و این آمار در مقایسه با مدت زمان مشابه سال گذشته که 231 نفر در تصادفات رانندگی کشته شدند، 8.7 درصد کاهش نشان می‌دهد.

از این تعداد تلفات 167 مرد و 44 زن بودند.

بیشترین تلفات حوادث رانندگی با 158نفر در جاده‌های برون شهری و پس از آن با 34 مورد در تصادفات درون شهری، 19 مورد در جاده‌های روستایی گزارش شده است.

ثبت دو هزار مصدومیت حوادث رانندگی در چهار محارمحال و بختیاری

همچنین در ده ماه امسال، آمار دو هزار و 846 نفر مصدوم حوادث رانندگی در مرکز پزشکی قانونی ‌استان چهار محال و بختیاری ثبت شده است که از این تعداد دو هزار و 88 مرد و 758 زن هستند.

مصدومین حوادث رانندگی ده ماهه امسال نیز در مقایسه با مدت زمان مشابه سال قبل، 6.4 کاهش یافته است.

تعداد مصدومین حوادث رانندگی ده ماهه سال گذشته، سه‌ هزار و 41 نفراست.

15 کشته در حوادث رانندگی دی ماه در چهار محال و بختیاری



در دی امسال تلفات حوادث رانندگی 15 نفر بود که در مقایسه با 21 نفری که در مدت زمان مشابه سال گذشته جان باختند 28.6 درصد کاهش نشان می‌دهد.

از مجموع 15 نفر کشته حوادث رانندگی دی ماه، 13 مرد و دو زن بودند.

9 نفر از کشته شدگان حوادث رانندگی دی ماه در جاده های برون شهری، چهار نفر در جاده‌های درون شهری، و دو مورد در جاده‌های روستای ثبت شده است.

تعداد مصدومین حوادث رانندگی دی ماه نیز 158 نفر است که این آمار در مقایسه با 164 مصدوم حوادث رانندگی که در دی سال گذشته به مراکز پزشکی قانونی استان مراجعه داشته‌اند 3.7 درصد کاهش داشته است.