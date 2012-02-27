نهایی شدن رتبه بندی دانشگاهها در فروردین 91/ آغاز پردازش پرسشنامه ها

دکتر جعفر مهراد در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به جزئیات رتبه بندی دانشگاه های کشور افزود: بر اساس آخرین خبرهای دریافتی از دبیرخانه رتبه بندی ISC بسیاری از دانشگاه های وابسته به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و همچنین برخی از دانشگاه های مهم و بزرگ آزاد اسلامی امسال در رتبه بندی ISC (پایگاه استنادی علوم جهان اسلام) شرکت کردند.

رئیس مرکز منطقه ای اطلاع رسانی علوم و فناوری با اشاره به عدم حضور برخی از دانشگاه ها در این رتبه بندی توضیح داد: بر اساس اعلام برخی از دانشگاه های بزرگ کشور به ویژه دانشگاه علوم پزشکی تهران، این دانشگاهها موفق به دریافت پرسشنامه های مربوط به رتبه بندی نشده بودند که مجددا این پرسشنامه ها در اختیار این دانشگاه ها قرار گرفت.



وی به بیان آخرین وضعیت بررسی پرسشنامه های رتبه بندی پرداخت و ادامه داد: در حال حاضر کار پردازش اطلاعات از پرسشنامه های دریافتی آغاز شده است. این پرسشنامه ها با استفاده از نرم افزاری که اختصاصا برای این امر تدوین شده است، انجام می شود.



مهراد، با اشاره به مشارکت دانشگاه آزاد در این رتبه بندی، خاطر نشان کرد: با اعلام فراخوان، معاون پژوهشی و فناوری دانشگاه آزاد طی اطلاعیه ای به کلیه واحدهای دانشگاه آزاد اعلام کرد که اطلاعات مربوط به رتبه بندی پایگاه استنادی ISC را به دفتر معاونت ارسال کنند.



وی با تاکید بر اینکه معاونت پژوهشی و فناوری دانشگاه آزاد مسئول تنظیم و ارسال اطلاعات مورد نیاز رتبه بندی است، اضافه کرد: این معاونت اطلاعات مورد نیاز را به دبیرخانه ISC ارسال خواهد کرد و این روند همچنان ادامه دارد.



سرپرست پایگاه استنادی علوم جهان اسلام (ISC) از نهایی شدن این رتبه بندی در اوایل سال آینده خبر داد و یادآور شد: کار پردازش اطلاعات از پرسشنامه آغاز شده است و انتظار می رود که در فروردین سال 91 نهایی شود.