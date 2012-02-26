پیام تسلیت احمدی نژاد به مناسبت در گذشت ننه علی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دولت ،رییس‌جمهور در پیامی درگذشت بانو ننه فتح‌اللهی معروف به ننه‌علی را تسلیت گفت. متن پیام بدین شرح است:

بسم‌الله الرحمن الرحیم

انا لله و انا الیه راجعون

درگذشت اسوه ایثار، شکیبایی و مهر مادری بانوی مکرمه ننه فتح‌اللهی معروف به ننه‌علی که اراده پولادین و لطافت قلب سرشار از ایمانش او را به نمادی از مادران غیور ایرانی تبدیل کرد، موجب تألم و تأثر فراوان گردید.

این شیرزن غیور جبهه بردباری و عشق و شوق مادرانه که سالیان متمادی، سختی همجواری با فرزند دلاورش را در گلزار شهدا،به راحتی زندگی متعارف برتری داد بی‌شک، تصویر درخشانی از اوج وفاداری به آرمان‌های بلند شهدای انقلاب اسلامی را به نمایش گذاشت.

یقیناً روح پاک این بانوی پرهیزگار در جوار قرب الهی با روح مطهر و طیبه فرزند شهیدش محشور خواهد بود.اینجانب مصیبت درگذشت این مادر فداکار را به همه بازماندگان و مردم قدرشناس و وفادار ایران اسلامی تسلیت عرض کرده و از درگاه ایزد منان علو درجات آن فقیده سعیده را مسألت می‌نمایم.

محمود احمدی‌نژاد/رییس‌جمهوری اسلامی ایران