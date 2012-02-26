به گزارش خبرنگار مهر، در چارچوب دیدارهای هفته بیست و ششم (سیزدهم دور برگشت) مسابقات والیبال لیگ برتر باشگاه‌های کشور امروز یکشنبه سه تیم میزبان در اصفهان، تبریز و کاشان به پیروزی قاطعانه برابر حریفان خود دست یافتند. سه دیدار با نتیجه 3 بر یک پایان یافت و مهمترین دیدار هفته که میان دو تیم کاله و سایپا برگزار شد نیز تا گیم پنجم ادامه داشت.

مهمترین دیدار این هفته از مسابقات میان دو تیم کاله و سایپا برگزار شد که نزدیک‌ترین تیم‎ها به یکدیگر در بالای جدول رده‎بندی هستند. پیروزی کاله در این دیدار خانگی می‎توانست به مهیا شدن صعود آملی‌ها به صدر جدول رده‎بندی کمک کند اما آنها در پایان پنج گیم رقابت با حریف صدرنشین خود متحمل شکست شدند.

در سایر دیدارهای این مسابقات تقابل تیم‎های تهرانی پیکان و نوین کشاورز با شکست خودروسازان در گیم اول آغاز شد اگرچه آنها با پیروزی در سه گیم دیگر برنده و صاحب هر سه امتیاز بازی شدند. این دیدار پیش بازی خوبی برای بازیکنان پیکان بود که هفته آینده باید آخرین دیدار خود در مرحله برگشت لیگ برتر را در قالب دیدار معوقه از هفته سوم برابر کاله برگزار کنند.

نتیجه رقم خورده در مشهد نیز مانند تهران و به سود تیم میزبان بود. امشب در سالن بهشتی مشهد تیم میزان خراسان که تا پیش از این هفته فقط هشت پیروزی در کارنامه خود ثبت کرده بود و به همین دلیل در انتهای جدول رد‎ه‌بندی قرار دارد موفق شد در تقابل با دیگر تیم ته جدولی یعنی آلومینیوم المهدی بندرعباس صاحب پیروزی شد. مشهدی‏ها در حالی برنده این بازی شدند که نتیجه گیم اول را واگذار کرده بودند.

شاگردان ابراهیم وطن‎پرست در تیم شهرداری ارومیه که هفته گذشته با پیروزی برابر نوین کشاورز صعود خود به مرحله پلی‌آف مسابقات لیگ برتر را قطعی کردند، این هفته با شکست کرمان به یک پیروزی همراه با امتیاز کامل دیگر دست یافتند تا کرمانی‎ها در فاصله یک هفته مانده تا پایان رقابت‏های دوره‏ای (رفت و برگشت) نیز از کسب پیروزی باز بماند.

گیتی‏پسند، شهرداری تبریز و باریج اسانس سه تیمی بودند که در این هفته از مسابقات والیبال لیگ برتر به پیروزی قاطعانه دست یافتند. مناطق نفت خیز، هاوش گنبد و پیشگامان کویر یزد به ترتیب حریفان این سه تیم بودند.

- نتایج هفت دیدار برگزار شده در هفته بیست و ششم (سیزدهم دور برگشت) مسابقات والیبال لیگ برتر باشگاه‎های کشور به این شرح است:

* پیکان تهران 3 - نوین کشاورز تهران یک

(27 بر 29)، (26 بر 24)، (25 بر 19) و (25 بر 13)

* کرمان یک - شهرداری ارومیه 3

(30 بر 28)، (21 بر 25)، (19 بر 25) و (24 بر 26)

* میزان خراسان 3 - آلومینیوم المهدی بندرعباس یک

(22 بر 25)، ( 25 بر 21)، (25 بر 15) و (25 بر 19)

* گیتی پسند اصفهان 3 - مناطق نفت خیز جنوب صفر

(25 بر 12)، (25 بر 16) و (25 بر 19)

* شهرداری تبریز 3 - هاوش گنبد صفر

(25 بر 21)، (25 بر 22) و (25 بر 21)

* باریج اسانس کاشان 3 - پیشگامان کویر یزد صفر

(25 بر 21)، (25 بر 22) و (25 بر 17)

* کاله آمل 2 - سایپای البرز 3

(22 بر 25)، (32 بر 30)، (25 بر 13)، (20 بر 25) و (11 بر 15)

در پایان دیدارهای هفته بیست و ششم رقابت‎های والیبال لیگ برتر باشگاه‏های کشور چهار تغییر در جدول رده‏بندی ایجاد شد که طی آن کاله به خاطر شکست در دیدار خانگی برابر سایپا از رده دوم جدول یک پله سقوط کرد و جای خود را به پیکان داد که برنده دربی تهران بود.

دیگر جابه‌جایی جدول مربوط به تغییر جایگاه تیم‌های گیتی پسند و پیشگامان کویر یزد بود که طی آن اصفهانی‌ها با برد قاطعانه‌ای که کسب کردند یک پله ارتقا پیدا کردند و در رده پنجم ایستادند و در مقابل یزدی‎ها به رده ششم سقوط کردند. در پایان این هفته از مسابقات جایگاه سایپا در صدر جدول رده بندی تثبیت شد و در جایگاه دیگر تیم‎ها هم تغییری ایجاد نشد. جدول رده بندی به این شرح است:

جدول رده بندی:

1- سایپای البرز، 23 برد، 2 باخت، 64 امتیاز

2- پیکان تهران، 21 برد، 4 باخت، 62 امتیاز

3- کاله آمل، 22 برد، 3 باخت، 60 امتیاز

4- شهرداری ارومیه، 16 برد، 9 باخت، 53 امتیاز

5- گیتی پسند اصفهان، 15 برد، 10 باخت، 43 امتیاز

6- پیشگامان کویر یزد، 15 برد، 10 باخت، 42 امتیاز

7- هاوش گنبد، 12 برد، 13 باخت، 40 امتیاز

8- باریج اسانس کاشان، 14 برد، 11 باخت، 36 امتیاز

9- شهرداری تبریز، 11 برد، 14 باخت، 36 امتیاز

10- نوین کشاورز، 9 برد، 16 باخت، 28 امتیاز

11- میزان خراسان، 9 برد، 16 باخت، 25 امتیاز

12- آلومینیوم المهدی بندرعباس، 5 برد، 20 باخت، 17 امتیاز

13- کرمان، 3 برد، 22 باخت، 11 امتیاز

14- مناطق نفت خیز جنوب، یک برد، 24 باخت، 8 امتیاز