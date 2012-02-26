شناخت صلاحیت نامزدهای انتخابات بر عهده مردم است

به گزارش خبرنگار مهر، ابوطالب شفقت ظهر روز یکشنبه در آخرین جلسه شورای اداری استان با تاکید بر مشارکت تمامی دستگاه های اجرایی در انتخابات گفت: تمامی دستگاه‌ها بدون درنظر گرفتن وظایف سازمانی خود، فضای انتخابات را برای مردم آماده کنند.

وی ترغیب برای حضور در صحنه های سیاسی کشور را یکی از مصادیق امر به معروف ذکر کرد و افزود: شرکت در انتخابات یک تکلیف شرعی و دینی بوده و همه ما در ترغیب دیگران برای حضور گسترده در صحنه انتخابات، مسئولیت داریم.

نماینده عالی دولت در خراسان شمالی، با اشاره به اثرات مشارکت حداکثری در انتخابات و انتخاب اصلح در داخل و خارج کشور گفت: ایجاد امید درکشورهای انقلابی، وحدت، همگرایی، صمیمیت و دوستی بین مردم از نتایج آثار داخلی و ایجاد امید درکشورهای انقلابی که نظام جمهوری اسلامی را الگوی خود قرار داده اند و یاس و نا امیدی دشمنان انقلاب که همواره در پی تحریم انقلاب و نظام اسلامی بوده اند، از ثمرات برون مرزی حضور در این انتخابات است.

رئیس ستاد انتخابات خراسان شمالی نیز در این جلسه انتخابات را یکی از مولفه های اصلی نظام برشمرد و افزود: در طول سی و سه سال انقلاب اسلامی، همواره حضور مردم در صحنه‌های سیاسی نظام جمهوری اسلامی، خنثی کننده توطئه‌ها بوده‌است.

سید کریم سجادی گفت: با توجه به وسعت استان و پراکندگی روستاها و نیمه مکانیزه بودن انتخابات از امکانات دستگاههای دولتی برای تسهیل در برگزاری انتخابات استفاده می شود.

رئیس هیئت نظارت ستاد انتخابات خراسان شمالی نیز در این جلسه اظهار داشت: اخلاص و کار برای خدا در راس همه معیار های نظام جمهوری اسلامی است.

حجت الاسلام مصطفی عبداللهی با اشاره به سخنان مقام معظم رهبری گفت: مدیران اجرایی نظام اسلامی باید شور و نشاط اتخاباتی ایجاد کنند و مانع از انجام تبلیغات به روش غربی و غیر ارزشی شوند.

وی گفت: مسئولین اجرایی باید به نحوی در انتخابات نظارت کنند که رقابت داوطلبان مردم را به انقلاب و اسلام و ارزشهای آن امیدوار کند.