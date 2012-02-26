اشراف به قانون و پاسداری نظام شاخصه های اصلی نماینده اصلح است

سیده زهرا حسینی در گفتگو با خبرنگار مهر درخصوص ویژگیهای نماینده اصلح اظهار داشت: یک نماینده در درجه اول مجری نیست و باید با توجه به شرایط استان خود و خلاء های قانونی آن مشکلات را شناسایی، احصاء و در مجلس قانونگذاری کند.



وی افزود: نماینده یک استان باید با درک صحیحی از مشکلات و نیازهای استان تمام کمبودها را بررسی کرده و در صحن مجلس پیشنهادهای قانونی به منظور رفع کاستی ها ارائه دهد.



حسینی گفت: این نماینده برگزیده از سوی مردم باید در درجه اول مشرف به قانون و خلاء های قانونی باشد و در درجه دوم امین و مدبر باشد؛ برخلاف تصور عامه مشکلاتی نظیر آسفالت معابر و.... در حیطه وظایف یک نماینده نیست.



رئیس اداره فرهنگ وارشاد اسلامی شهرستان کرج اظهارداشت: نماینده اصلح باید خود را متعهد به نظام بداند و پاسدار انقلاب باشد.



وی تعهد به رفع مشکلات مردم منطقه و استان را از دیگر ملاک های یک نماینده اصلح برشمرد و افزود: نماینده ای که کرسی خانه ملت را اشغال می کند باید به همان اندازه نیز پایبند به تعهدات و شعارهای قبل از برگزیده شدن خود نیز باشد.



حسینی افزود: امانت، صداقت، عدالت، درستکاری و واقف بودن به قوانین از جمله ویژگی های بارزی است که هر نماینده ای باید از آنها برخوردار باشد.

