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۷ اسفند ۱۳۹۰، ۱۹:۰۱

حسینی در گفتگو با مهر:

اشراف به قانون و پاسداری نظام شاخصه های اصلی نماینده اصلح است

کرج - خبرگزاری مهر: رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان کرج گفت: یک نماینده در درجه اول باید به قانون و خلاء های قانونی اشراف داشته باشد و خود را متعهد به نظام دانسته وپاسدار انقلاب باشد.

سیده زهرا حسینی در گفتگو با خبرنگار مهر درخصوص ویژگیهای نماینده اصلح اظهار داشت: یک نماینده در درجه اول مجری نیست و باید با توجه به شرایط استان خود و خلاء های قانونی آن مشکلات را شناسایی، احصاء و در مجلس قانونگذاری کند.

وی افزود: نماینده یک استان باید با درک صحیحی از مشکلات و نیازهای استان تمام کمبودها را بررسی کرده و در صحن مجلس پیشنهادهای قانونی به منظور رفع کاستی ها ارائه دهد.

حسینی گفت: این نماینده برگزیده از سوی مردم باید در درجه اول مشرف به قانون و خلاء های قانونی باشد و در درجه دوم امین و مدبر باشد؛ برخلاف تصور عامه مشکلاتی نظیر آسفالت معابر و.... در حیطه وظایف یک نماینده نیست.

رئیس اداره فرهنگ وارشاد اسلامی شهرستان کرج اظهارداشت: نماینده اصلح باید خود را متعهد به نظام بداند و پاسدار انقلاب باشد.

وی تعهد به رفع مشکلات مردم منطقه و استان را از دیگر ملاک های یک نماینده اصلح برشمرد و افزود: نماینده ای که کرسی خانه ملت را اشغال می کند باید به همان اندازه نیز پایبند به تعهدات و شعارهای قبل از برگزیده شدن خود نیز باشد.

حسینی افزود: امانت، صداقت، عدالت، درستکاری و واقف بودن به قوانین از جمله ویژگی های بارزی است که هر نماینده ای باید از آنها برخوردار باشد.
 

کد مطلب 1544453

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