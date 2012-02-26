تظاهرات سوریها در مخالفت با دخالتهای خارجی/حمایت از برگزاری همه پرسی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری سوریه(سانا)، شمار زیادی از قشرهای مختلف مردم سوریه با برگزاری تظاهرات در میدان سبع بحرات دمشق، بار دیگر توطئه های خارجی علیه کشورشان را محکوم کردند.

تظاهرات کنندگان از روند اصلاحات و همه پرسی که امروز در این کشور درباره قانون اساسی انجام می شود حمایت کردند.

شایان ذکر است که برخی کشورهای عربی از جمله قطر و عربستان در همسویی آشکار با کشورهای غربی در راستای سرنگونی نظام حاکم بر سوریه تلاش می کنند، این کشورها این حقیقت که مهمترین دلیل وجود خشونتها و ناآرامی ها و کشته شدن افراد بیگناه، فعالیت گروههای مسلح مورد حمایت غربی ها و رژیمهای عربی همسو نادیده می گیرند و به تبیلغ گسترده این گروهها و تلاش برای تطهیر آنها ادامه می دهند.