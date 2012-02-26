  1. بین الملل
  2. سایر
۷ اسفند ۱۳۹۰، ۱۹:۱۱

در مناطق مختلف برگزار شد؛

تظاهرات سوریها در مخالفت با دخالتهای خارجی/حمایت از برگزاری همه پرسی

تظاهرات سوریها در مخالفت با دخالتهای خارجی/حمایت از برگزاری همه پرسی

جمع زیادی از قشرهای مختلف مردم سوریه با برپایی تظاهرات در میدان سبع بحرات دمشق، ضمن اعلام حمایت خود از روند اصلاحات بر مخالفت مجدد با دخالتهای بیگانگان در امور کشورشان تاکید کردند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری سوریه(سانا)، شمار زیادی از قشرهای مختلف مردم سوریه با برگزاری تظاهرات در میدان سبع بحرات دمشق، بار دیگر توطئه های خارجی علیه کشورشان را محکوم کردند.

تظاهرات کنندگان از روند اصلاحات و همه پرسی که امروز در این کشور درباره قانون اساسی انجام می شود حمایت کردند.

شایان ذکر است که برخی کشورهای عربی از جمله قطر و عربستان در همسویی آشکار با کشورهای غربی در راستای سرنگونی نظام حاکم بر سوریه تلاش می کنند، این کشورها این حقیقت که مهمترین دلیل وجود خشونتها و ناآرامی ها و کشته شدن افراد بیگناه، فعالیت گروههای مسلح مورد حمایت غربی ها و رژیمهای عربی همسو نادیده می گیرند و به تبیلغ گسترده این گروهها و تلاش برای تطهیر آنها ادامه می دهند.

کد مطلب 1544454

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها