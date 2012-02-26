45 میلیارد ریال برای ساخت زیرگذر پژوهش هزینه شد

به گزارش خبرنگار مهر، سید مسعود عسگریان ظهر یکشنبه در آیین بهره‌برداری سومین تقاطع غیرهمسطح شهر همدان با بیان اینکه در گذشته ترافیک در محل اجرای این پروژه بیش از حد سنگین بود، گفت: این مسیر محل تردد گردشگران، شهروندان و دانشجویان است که تردد زیاد خودروها منجر به ترافیک می شد.

برای حل مشکل ترافیکی شهر همدان باید دست به دست هم داد

عسگریان با بیان اینکه در سال 88 اجرای این طرح مد نظر قرار گرفت، افزود: برای حل مشکل ترافیکی شهر همدان باید دست به دست هم داد.

شهردار همدان با اشاره به آغاز عملیات اجرایی پروژه‌های تقاطع‌های غیرهمسطح رسالت، پژوهش و بهشت در عید قربان سال 89 گفت: در عیدغدیر خم امسال پروژه رسالت به بهره‌برداری رسید.

سیدمسعود عسگریان با قدردانی از همکاری و مساعدت شرکت‌های خدمات رسان از جمله شرکت آبفا، توزیع برق، مخابرات و دانشگاه بوعلی سینا همدان در اجرای این پروژه، افزود: شرکت‌های خدمات رسان در جابجایی تأسیسات همکاری کرده و شهرداری را در روند اجرای هر چه بهتر پروژه یاری رساندند.

حفظ سیمای شهری از شاخصه‌های بارز پروژه پژوهش است

عسگریان اظهار داشت: حفظ سیمای شهری از شاخصه‌های بارز پروژه پژوهش است به نحوی که با اجرای آن مردم از نظر چشم‌انداز این منطقه دچار اختلال دید نمی‌شوند.

شهردار همدان در ادامه با اشاره به مشخصات فنی و اجرایی زیرگذر پژوهش گفت: این طرح به صورت EPC اجرا شده و کارفرمای آن شهرداری همدان و منطقه یک شهرداری و پیمانکار آن شرکت نصر اصفهان بوده است.

سیدمسعود عسگریان، معاونت فنی و عمرانی شهرداری و واحد فنی شهرداری منطقه یک را دستگاه‌های ناظر بر پروژه پژوهش اعلام کرد و گفت: عملیات اجرایی زیرگذر پژوهش در سال 89 آغاز شد.

حجم عملیات خاکی پروژه پژوهش 45 هزار مترمکعب است

عسگریان با بیان اینکه برای پروژه پل پژوهش 45 میلیارد ریال اعتبار هزینه شده است، اظهار داشت: حجم آسفالت مصرفی زیرگذر و کنارگذرهای پروژه پنج هزار تن، بتن اجرا شده هشت هزار و 500 مترمکعب، حجم عملیات خاکی 45 هزار مترمکعب و حجم آرماتور مصرف شده شش هزار و 500 تن بوده است.

وی تعداد شمع‌های اجرا شده برای زیرگذر پژوهش را 281 عدد اعلام کرد و یادآور شد: برای این پروژه پیاده‌روهای اجرا شده پنج هزار و 500 مترمربع، طول رمپ شمالی آن 233 متر، رمپ جنوبی 171 متر، طول تابلیه بتنی 86 متر و طول کل زیرگذر 490 متر است.

21 شبکه برق فشار قوی هوایی در اجرای پروژه پژوهش جابه جا شد

وی در ادامه به تأسیسات جابه‌جا شده در زیرگذر پژوهش اشاره کرد و افزود: لوله آب 900 میلی‌متری به طول 800 متر، لوله آب 600 میلی‌متری به طول 800 متر، لوله آب 500 میلی‌متری به طول 1500 متر و لوله گاز 16 اینچی به طول 800 متر جابجا شده و جابجایی شبکه برق فشار قوی هوایی 21 مورد و جابجایی شبکه برق فشار قوی زمینی به طول 100 متر برای این پروژه انجام شده است.

سیدمسعود عسگریان اضافه کرد: خدمت‌رسانی هر چه بهتر و بیشتر به مردم در تحقق اهداف عالی نظام مقدس جمهوری اسلامی مؤثر است.