تکلیف اصلی زنان اردبیل حضور حداکثری در انتخابات است

به گزارش خبرنگار مهر، خدیجه جعفری اصل عصر یکشنبه در جلسه نمایندگان نهاد خانواده در دستگاه های اجرایی افزود: حضور حداکثری در انتخابات اعتبار بخشی، عزت و اقتدار روز افزون به نظام مقدس جمهوری اسلامی و اسلام است.

وی با بیان اینکه دشمنان همیشه از حضور مردم بویژه زنان آزاد ایران اسلامی اسلامی در صحنه های اجتماعی، سیاسی و به خصوص انتخابات در هراس هستند، اضافه کرد: باید با حضور حماسی بدخواهان را مایوس و تحریمها را شکست.

جعفری اصل یادآور شد: حضور هوشمندانه و با بصیرت مردم بانوان و خانواده ها در طول 33 سال انقلاب در تمام صحنه های اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، اقتصادی و بویژه دو انتخابات اخیر نشان داده که اراده قدرتمند مردم همیشه بر دشمنان اسلام پیروز است.

وی مجلس را به فرموده امام راحل (ره) و مقام معظم رهبری مهمترین و مؤثرترین نهاد قانونی کشور دانست و تصریح کرد: افرادی که به مجلس انتخاب می شوند باید اصلح باشند و این صلاحیت در پایبندی به ولایت، نظام و انقلاب، اعتقاد به قانون اساسی، درک صحیح از مسائل کلان کشور و شناخت دقیق و آگاهانه از دشمن، مردمی و با تقوا بودن خلاصه می شود.

به گفته مدیرکل دفتر امور بانوان استانداری اردبیل افرادی که به دشمن گرایش دارند، اهل دنیا و فاقد هوشمندی و آگاهی لازم بوده و از دشمن خط و جهت می گیرند و صلاحیت حضور در مجلس را ندارند.

وی انتخابات را صحنه رویارویی نظام حق و حقیقت با نظام کفر و باطل توصیف کرد و متذکر شد: بار دیگر بانوان و خانواده ها در انتخابات 12 اسفند ماه با حضور حداکثری خود باعث افتخار و حماسه و عزت و اقتدار روز افزون کشور خواهند شد و شکست دیگری را بر دشمنان و استکبار رقم می زنند.

جعفری همچنین از راه اندازی دبیرخانه اندیشه های راهبردی در قالب کمیسیونهای خانواده و کمیسیونهای حقوقی و امنیت قضائی در حوزه زنان در مرکز امور زنان و خانواده ریاست جمهوری خبر داد.

وی عنوان کرد: در این راستا 14 سند با موضوع زن و خانواده برای تحقق ماده 230 برنامه پنجم توسعه شامل موضوعاتی از قبیل آسیبهای خانواده، خانواده های بی سرپرست و بد سرپرست اشتغال، توانمند سازی زنان و سلامت و ورزش زنان تدوین شده است.

