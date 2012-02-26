انتخابات مجلس نقطه پیوند مردم با نظام است

حجت الاسلام عباس علی ابراهیمی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: حضور پرشور در انتخابات این پتانسیل را دارد که تمامی محدودیت های بین المللی علیه ایران را محکوم سازد.

وی افزود: انتخابات مجلس نهم، اثبات می کند که بر خلاف ادعاهای مطرح شده توسط معاندان نظام، مردم نه تنها از روند انتخابات دلسرد نشده اند، بلکه همچنان به میثاق های ملی و اسلامی حکومت پایبند هستند.

وی افزود: انتخابات مجلس در ساختار نظام جهموری اسلامی، به حدی با اهمیت و حیاتی بوده که مهم ترین کانون مردم سالاری دینی را در کشور تشکیل می دهد.

ابراهیمی اظهار داشت:به تعبیر رهبر معظم انقلاب، اگر انتخاباتی دشمن شکن داشته باشیم، نظام جمهوری اسلامی در برابر خطرات مختلف، مصون تر خواهد شد.

وی تاکید کرد: انتخابات نقطه اوج همگرایی، همفکری و پیوند مردم با نظام بوده و با توجه به بیداری اسلامی منطقه انتخابات نهم مجلس شورای اسلامی اهمیت زیادی دارد.

مدیر ارشاد مازندران با بیان اینکه نماینده مجلس باید فارغ از قوم گرایی، مشکلات و دغدغه های مردم را با دید باز رصد و برای رفع آنها تلاش کند افزود: مسئله‌ای که باید در انتخابات به آن توجه داشت، رعایت قانون‌مداری و آماده کردن فضای آرام سیاسی است تا مردم بتوانند در پای صندوق‌های رأی حاضر شوند.

وی گفت: انتخابات موجب تقویت پایه‌ های مردمی نظام جمهوری اسلامی می‌شود و میدان را برای فعالیت سلیقه‌های جدید باز می‌کند و مجال طرح دیدگاه‌های مختلف را فراهم می‌آورد.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی مازندران با بیان اینکه حضور پرشور مردم در پای صندوق های رأی، نقشه ها و برنامه های غربی ها را در ضربه زدن به جمهوری اسلامی، به نیستی مبدل می کند افزود: مردم فهیم و غیور مازندران همواره با حضور پر شور و گسترده در انتخابات و صحنه های مختلف دیگر حمایت خود از نظام را به اثبات رساندند.

وی از اهالی رسانه خواست برای فراهم کردن زمینه حضور حداکثری و آگاهانه مردم در انتخابات تلاش کنند.