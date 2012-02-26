  1. استانها
  2. قم
۷ اسفند ۱۳۹۰، ۲۰:۱۳

لاریجانی عنوان کرد:

آیت‌الله مهدوی کنی بر اساس احساس وظیفه از بنایی حمایت کرد

آیت‌الله مهدوی کنی بر اساس احساس وظیفه از بنایی حمایت کرد

قم - خبرگزاری مهر: رئیس مجلس شورای اسلامی ارسال نامه آیت‌الله مهدوی کنی به اعضای جامعه مدرسین درباره حجت الاسلام بنایی را بر اساس احساس وظیفه رئیس مجلس خبرگان رهبری دانست.

به گزارش خبرنگار مهر، در جلسه مطبوعاتی علی لاریجانی با خبرنگاران، یکی از خبرنگاران از رئیس مجلس پرسیده بود، "آیا صحت دارد که در جریان عدم انتخاب کاندیدای سوم از سوی جامعه مدرسین، شما به آیت‌الله مهدوی کنی پیشنهاد دادید که برای حجت‌الاسلام بنایی به اعضای جامعه مدرسین نامه بنویسد" که رئیس مجلس شورای اسلامی در پاسخ به این سئوال گفت: اینکه حضرت آیت‌الله مهدوی کنی درباره حجت‌الاسلام بنایی نظری دادند، ایشان از رجال دینی و سیاسی کشور هستند و می‌توانند نظرشان را به جامعه مدرسین بدهند و اشکالی ندارد.

وی تاکید کرد: اینکه گفته شده بنده به آیت‌الله مهدوی کنی گفتم نامه بنویسد، ربطی به من ندارد. شان این بزرگوار بیشتر از آن است که ما در کارشان دخالت کنیم.

لاریجانی تاکید کرد: آیت‌الله مهدوی کنی خودشان احساس وظیفه کردند و در مورد حجت‌الاسلام بنایی به جامعه مدرسین نامه نوشتند.

در پی عدم انتخاب سومین کاندیدای مورد حمایت جامعه مدرسین از سوی این جامعه، آیت‌الله مهدوی کنی رئیس مجلس خبرگان رهبری در نامه‌ای به اعضای جامعه مدرسین آورده است: با شناختی که حقیر از مواضع سیاسی حجت‌الاسلام آقای بنایی دارم و حضرت آیت‌الله مومن نیز تائید می‌کنند، انتظار داریم که خدمات شایسته ایشان ملحوظ شود.

به دنبال این نامه، 15 تن از علما و اعضای جامعه مدرسین حوزه علمیه قم با نوشتن نامه‌هایی خطاب به مردم قم از حجت‌الاسلام علی بنایی در انتخابات مجلس حمایت کردند.

کد مطلب 1544458

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها