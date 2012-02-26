شرکتهای خصوصی از ورزش چهار محال و بختیاری حمایت کنند

به گزارش خبرگزاری مهر، محراب ملک محمدی خواستار تلاش روسـای هیئتهای ورزشی و حمایت بخش خصوصی از ورزش در استان چهار محال و بختیاری شد.

وی گفت: حمایت های دولتی نمی تواند هزینه های ورزشی را تامین کند و روسای هیئت های ورزشی با تلاش و ارتباط گیری با بخش خصوصی حمایت های بیشتری از این بخش دریافت کنند.

وی خواستار ارتقای جایگاه ورزش در شهرستان شهـرکرد شد و افزود: باید تلاش کنیم با برنامه ریزی ورزشی و با توجه به ظرفیت های بسیار بالای ورزش در شهرستان زمینه های ارتقاء ورزش را فراهم کنیم.

ملک محمدی خواستار توجه روسای هیئت های ورزشی به استعداد یابی شد وبیان داشت: اطلاع رسانی عمومی از قابلیت های رشته های ورزشی و استعداد یابی ورزشی باید یکی از مهمترین برنامه های هیئت ها در جذب افراد جدیداست.

کارگاه های اخـلاق در ورزش در تمامی شهرستانهای چهار محال و بختیاری برگزار می شود

مدیر کل ورزش و جوانان استان چهار محال و بختیاری گفت: کارگاه نقش مربیان در ارتقای فرهنگ دینی و اخلاقی در ورزش در تمامی شهرستان های استان برگزار می شود.



محمود شمسی پورگفت: روحیه پهلوان پروری و توجه به اخلاقیات همیشه از افتخارات ایرانیان در صحنه های ورزشی بوده است که باید مورد توجه جدی قرار گیرد.



وی با توجه تعالیم دین مبین اسلام در خصوص رعایت اخلاق در برنامه های مختلف، افزود: از نگاه و منظر دینی نیز ما در آموزه های اسلامی خود موارد بسیاری از توحه به معنویات در ورزش داریم که خود می تواند باعث ماندگاری یک ورزشکار در اذهان عمومی شود.

کارگاه آموزشی صنف آرایشگران در شهر فارسان برگزار شد



سرپرست سازمان صنعت،معدن و تجارت چهار محال و بختیاری گفت: همزمان با اجرای طرح بسیج سلامت نوروزی کارگاه یک روزه آموزش صنف آرایشگران در آموزشگاه بهورزی این شهرستان برگزار شد.



مجید حسن زاده گفت: در این کارگاه 100نفر از آرایشگران زن و مرد شهرستان توسط کارشناسان بهداشت محیط آموزشهای لازم را فرا گرفتند.



حسن زاده هدف ازبرگزاری این کارگاه را ارتقاء سطح آگاهی آرایشگران در خصوص بهداشت فردی، گندزدایی و ضدعفونی تجهیزات و وسایل، عملیاتی نمودن طرح استفاده ازوسایل یکبار مصرف اعلام کرد.



وی گفت : شهروندان درصورت مشاهده هرگونه تخلف بهداشتی می توانند مراتب را به فوریت های سلامت محیط کار با شماره تلفن 7229589 و یا سامانه پیام کوتاه 09678 گزارش دهند.

لغو اعزام هیئت تجاری و بازاریابی چهارمحال و بختیاری به کشور عراق

سرپرست معاونت توسعه و تجارت خارجی سازمان صنعت، معدن و تجارت چهارمحال و بختیاری با بیان اینکه هیئت تجاری و بازاریابی چهارمحال و بختیاری به کشور عراق اعزام نمی شود گفت: به حدنصاب نرسیدن تعداد و ایفا نکردن تعهدات مشارکت کنندگان اعزام این هیئت لغو شده است.



سیاووش نظری افزود: این هیئت تجاری و بازاریابی قرار بود نیمه دوم اسفندماه به کشور عراق اعزام شود.



وی گفت: هیئت تجاری و بازاریابی به منظورانجام مبادلات تجاری با کشورها، شناسایی بازارهای جدید صادرات کالا، معرفی توانمندیهای صنعتی، تولیدی و صادراتی استان به کشورهای دنیا اعزام می شوند.

عرضه کالاهای نوروزی در 540 غرفه نمایشگاهی در چهارمحال و بختیاری



رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت چهارمحال و بختیاری با بیان اینکه کالاهای نوروزی امسال در 540 غرفه نمایشگاهی در چهارمحال و بختیاری عرضه می شوند، گفت: امسال نمایشگاهها علاوه بر مراکز شهرستانها در شهرهای سامان و فرخ شهرنیزبرپا میشود.

رحمان کرمی گفت: این نمایشگاهها همزمان از 13 تا 22 اسفندماه کالاهای نوروزی را به مردم عرضه می کنند.



وی بیان داشت: اقلام نمایشگاهی 10تا 20 درصد زیر نرخ بازار عرضه می شوند.