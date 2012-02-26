رکورد قیمت نفت ایران در آسیا شکسته شد/ نفت ایران در یک قدمی برنت

به گزارش خبرنگار مهر، افزایش تحریم‌های بین المللی، احتمال توقف فروش نفت خام ایران به چند پالایشگاه جدید اروپایی، تشدید تحریم‌های نفتی تهران علیه انگلیس و فرانسه و شروط جدید فروش نفت به شرکتهای بزرگ نفتی جهان همچون توتال فرانسه، شل و بی.پی انگلیس منجر به افزایش قیمت سبد نفت صادراتی ایران شد.

آخرین گزارش رسمی امور بین الملل شرکت ملی نفت ایران نشان می دهد که در آخرین معاملات انجام گرفته بهای نفت خام سبک ایران در بازار آسیا با افزایشی بیش از 2 دلاری در 24 فوریه سالجاری میلادی با قیمت بیش از 124 دلار و 37 سنت معامله شده است.

این در حالی است که قیمت نفت خام برنت دریای شمال در معاملات روز گذشته در بازارهای جهانی به بالای ۱۲۶ دلار رسید که این رقم از زمان تصویب تحریم نفتی ایران توسط اروپا ۲۰ دلار بیشتر است.



همچنین قیمت نفت خام سبک ایران برای عرضه در بازارهای شمال غرب اروپا، حوزه مدیترانه و آفریقا به ترتیب به 122 دلار و هشت سنت، 120 دلار و 20 سنت و 121 دلار و 85 سنت افزایش یافته است.



در همین حال، بهای نفت خام سنگین ایران هم در یک هفته گذشته با افزایش چند دلاری در بازارهای چهارگوشه جهان معامله شده است به طوری‌که قیمت نفت خام سنگین ایران برای نخستین بار در سال جاری میلادی از مرز 122 دلار عبور کرده و با بهای 122 دلار و 85 سنت به مشتریان آسیایی فروخته شده است.



همچنین قیمت نفت خام سنگین ایران برای عرضه در بازارهای شمال غرب اروپا، حوزه مدیترانه و آفریقا به ترتیب به 120 دلار و 59 سنت، 118 دلار و 75 سنت و 120 دلار و 35 سنت افزایش یافته است.



در مجموع از ابتدای فوریه سال 2012 میلادی تاکنون متوسط قیمت نفت خام سبک ایران به 116 دلار و 90 سنت و بهای نفت خام سنگین ایران به 115 دلار و 35 سنت افزایش یافته است.

از سوی دیگر برخی از رسانه‌های بین‌المللی امروز با انتشار گزارشی، اعلام کرده اند تشدید تحریم ها بر ضد ایران به افزایش قیمت نفت کمک کرده است.

این در حالی است که کارشناسان بازار جهانی نفت اعتقاد دارند: اگر شبکه بین‌المللی بانکی سوییفت نیز ایران را از فعالیت‌های بانکی محروم کند این مساله به تشدید اوضاع منجر خواهد شد. سوییفت تاکنون هیچ کشوری در جهان را از خدمات مالی خود محروم نکرده است.