به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سپاه نیوز، مسئول روابط عمومی کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، پیرامون خبرسازی اخیر برخی رسانه های بیگانه در خصوص سخنان حجت الاسلام والمسلمین علی سعیدی نماینده ولی فقیه در سپاه مبنی بر تلاش سپاه برای تاسیس حوزه علمیه در قم و تهران گفت: این اقدام سخیف رسانه ای بخش دیگری از عملیات روانی و هجمه ای رسانه ای دشمنان انقلاب و ملت ایران به نهاد مردمی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی بوده و با هدف القای مطالب خلاف واقع به افکار عمومی و ارائه چهره ای نامناسب از سپاه صورت پذیرفته است.

وی افزود: آنچه در اظهارات نماینده محترم ولی فقیه در سپاه در همایش سفیران بصیر و در مرکز آموزش علویون در قم آمده است، تمایل و خواست شخصی در جهت اخذ مجوز به صورت شخصیت حقیقی بوده و اشاره به بکارگیری استانداردها، ویژگی ها و روش های مدیریتی و اجرای برنامه های آموزشی حوزه های علمیه از جمله مدرسه حقانی در نحوه اداره و تربیت دانش پژوهان سپاه داشته است که متاسفانه مورد سوء استفاده قرار گرفته و توسط مغرضان از آن به تاسیس حوزه علمیه در سپاه تعبیر شده است.



شریف با اشاره به پیشینه سپاه در راه اندازی مراکز آموزشی از جمله دبیرستان‌های سپاه در دهه اول انقلاب و سپس تاسیس مجتمع شهید محلاتی و مرکز آموزشی علویون در قم، تصریح کرد: تاسیس مراکز آموزشی برای تربیت کارکنان سپاه و ارتقای بینش، بصیرت و آگاهی های فکری، فرهنگی و سیاسی آنان همواره مورد توجه سپاه بوده است و اساساً هیچ گونه ای ارتباط و شباهتی به حوزه های متعارف علمیه نداشته و سپاه پاسداران انقلاب اسلامی بدلیل پیوند وثیق و عمیق خود با مرجعیت و روحانیت معظم همواره برای عمق بخشیدن به راهبردها، کیفیت و محتوای برنامه های عقیدتی ، سیاسی خود از ظرفیت های مدارس علمیه ، طلاب و روحانیون بهره مند است.



مسئول روابط عمومی کل سپاه در پایان تاکید کرد: سوژه پردازی علیه سپاه و القای مطالب خلاف واقع و درون به افکار عمومی برای تخریب این نهاد انقلابی و مردمی طی 33 سال گذشته مورد توجه دشمنان نظام و رسانه های ضد انقلاب و بیگانه بوده و ورای تصور غلط آنها ذره ای در اعتماد و ارادت متقابل بین سپاه و مردم لطمه‌ای وارد نخواهد ساخت.