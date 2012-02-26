  1. بین الملل
  2. سایر
۷ اسفند ۱۳۹۰، ۲۰:۰۰

مخالفان یمنی مراسم تنفیذ منصور هادی را تحریم کردند

مخالفان یمنی مراسم تنفیذ منصور هادی را تحریم کردند

سخنگوی مخالفان یمنی ضمن توصیه به عبد ربه منصور هادی رئیس جمهور موقت برای پرهیز از قرار گرفتن در کنار عبدالله صالح، مراسم تنفیذ وی در روز دوشنبه را تحریم کردند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه الیوم السابع، "عبده غالب العدینی" سخنگوی رسمی مخالفان یمنی در دولت وفاق ملی از شرکت نکردن مخالفان در مراسم تنفیذ حکم عبد ربه منصور هادی رئیس جمهوری موقت جدید خبر داد.

وی افزود: تشریفاتی که دیروز در مجلس انجام شد برای این منظور کافی است و احزاب اللقاء المشترک در مراسم تنفیذ فردا شرکت نمی کنند، زیرا مخالف قوانین و عرف معمول یمن است.

العدینی بیان کرد: به نفع منصور هادی نیست که در کنار عبد الله صالح مخلوع به ویژه در شرایط کنونی قرار گیرد، زیرا این اقدام مردمی را که به وی اعتماد کرده اند تحریک می کند.

کد مطلب 1544464

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها