مخالفان یمنی مراسم تنفیذ منصور هادی را تحریم کردند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه الیوم السابع، "عبده غالب العدینی" سخنگوی رسمی مخالفان یمنی در دولت وفاق ملی از شرکت نکردن مخالفان در مراسم تنفیذ حکم عبد ربه منصور هادی رئیس جمهوری موقت جدید خبر داد.

وی افزود: تشریفاتی که دیروز در مجلس انجام شد برای این منظور کافی است و احزاب اللقاء المشترک در مراسم تنفیذ فردا شرکت نمی کنند، زیرا مخالف قوانین و عرف معمول یمن است.

العدینی بیان کرد: به نفع منصور هادی نیست که در کنار عبد الله صالح مخلوع به ویژه در شرایط کنونی قرار گیرد، زیرا این اقدام مردمی را که به وی اعتماد کرده اند تحریک می کند.