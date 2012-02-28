12 اسفند، همه می آیند/ ثبت حماسه ای دیگر در کارنامه زرین ملت

به گزارش خبرنگار مهر، ملتی که با حضور همیشه خود در صحنه های تلخ و شیرین و جانفشانی ها و ایثارگری ها، لحظه ای از پا ننشسته و در میان سیل تحریم ها و تهدید ها، قله های پیشرفت و موفقیت را یکی پس از دیگری فتح کرده و با اتکال به نیروی خدایی و اطاعت از فرامین رهبری به دوردست هایی روشن می اندیشد.

حال بعد از خلق حماسه 22 بهمن سال 90 در برابر چشم جهانیان، ملت ایران آماده است تا با مشارکت گسترده و حضوری سرنوشت ساز برای انتخاب مجلسی مقتدر و متخصص در 12 اسفند، حماسه ماندگار دیگری در دفتر زرین حضور خود در صحنه های حیاتی انقلاب اسلامی ثبت کند.

12 اسفند مثل همیشه همه می آیند، مرد و زن، پیر و جوان و به دشمنان این آب و خاک می فهمانند و نشان می دهند که پای انقلاب و نظام خود ایستاده و آن را حفظ خواهند کرد.

حضور گسترده، تضمین امنیت و آینده کشور

مشارکت و حضور گسترده مردمی در انتخابات، لازم و ضروری به نظر می رسد چرا که مشارکت حداکثری تضمین کننده امنیت و آینده کشور و ضامن حفظ نظام و انقلاب است، چنانکه رهبر انقلاب اسلامی، حضرت آیت الله خامنه ای، حضور در انتخابات 12 اسفند را از جمله مظاهر حضور مردمی برشمرده و تاکید می کنند: هر قدر حضور مردم در پای صندوقهای رای بالاتر باشد، اعتبار و ارزش ملت بالاتر می رود و امنیت و مصونیت کشور بیشتر و آینده ایران عزیز تامین و تضمین می شود .

رهبر انقلاب اسلامی می افزایند: در انتخابات 12 اسفندماه ملت بار دیگر هوشیاری و موقع شناسی خود را نشان خواهد داد و با حضور پرشور و فراوان خود در انتخابات مجلس نهم، ضربه سخت دیگری به دشمن خواهد زد.

حجت الاسلام حسن نوروزی نماینده مردم رباط کریم در مجلس شورای اسلامی هم در گفتگو با خبرنگار مهر با حساس خواندن موقعیت کنونی کشور و تاکید بر حضور حداکثری مردم در انتخابات پیش رو خاطرنشان کرد: علمای دین و بزرگان ایران زمین به همراه مسوولان کل کشور در این شرایط حساس و برگزاری انتخابات مجلس نهم، مردم را به شرکت و حضور گسترده در این امر مهم تشویق کنند چرا که این حضور ضامن حفظ نظام است.

ملت ایران راه پیشرفت خود را پیدا کرده است

بیژن سلیمان پور فرماندار رباط کریم، حضور پرشور و بانشاط مردم در انتخابات را موجب شکست دسیسه های دشمنان دانسته و به خبرنگار مهر می گوید: تمام اقدامات دشمنان از جمله تحریم و تهدید، ترور دانشمندان و القای ناامنی در کشور، برای این است که مردم را مایوس کنند ولی این انقلاب و این ملت انقلابی، راه خود را که استقلال، آزادی، پیشرفت و توسعه است انتخاب کرده و با قدرت به این راه ادامه می دهند و با حضور گسترده خود نشان می دهند که نگهبان این انقلاب است.

حجت الاسلام مهدی بابایی مدیر حوزه علمیه امام صادق (ع) شهر جدید پرند با بیان این که لازم است مسئولان در خصوص تبلیغات مسموم دشمنان تبیین و روشنگری داشته باشند به خبرنگار مهر گفت: برای مشارکت حداکثری و تشویق و ترغیب مردم، باید اهمیت و سرفصل های انتخابات و همچنین تبلیغات شیطانی و مسموم دشمنان برای مردم روشن و تبیین شود.

بابایی با بیان اینکه مردم ما همیشه گوش به فرمان رهبر معظم خود بوده اند و هستند، تاکید کرد: با تبیین این موارد و آگاه کردن مردم در خصوص مسائل مربوط به انتخابات، شاهد حضوری گسترده خواهیم بود.

زمینه های حضور حداکثری مردم در انتخابات فراهم شود

حجت الاسلام محمدی نژاد امام جمعه رباط کریم در خصوص مولفه ها و عوامل تاثیرگذار در مشارکت حداکثری مردم در انتخابات آینده، به خبرنگار مهر عنوان کرد: کنترل و نظارت بر امور معیشتی مردم، مبارزه با احتکار و گرانفروشی، تکریم ارباب رجوع در ادارات ، مبارزه با فساد و بی عدالتی، کنار زدن افراد نالایق و چاپلوس، وجود روحیه خدمت رسانی در مسئولین، تبیین شرائط خاص جهان و دشمنی استکبار با ایران و .... باعث مشارکت حداکثری مردم در انتخابات، خواهد شد.

علیرضا قاسمی فرزاد فرماندار دماوند نیز با بیان این که پایه های نظام مقدس جمهوری اسلامی متکی به مردم است و آنان با حضور خود در پای صندوقهای رأی مشارکت خود را در اداره امور کشور نشان خواهند داد، گفت: صلابت ملت ایران با حضور حداکثری در پای صندوقهای رأی دو چندان خواهد شد.

این مسئول ادامه داد: حضور مردم در نهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی و نقشی پرشور در 12 اسفند در پای صندوقهای اخذ رأی، سربلندی و اقتدار ایران اسلامی و مردم مسلمان را تضمین خواهد کرد.

امام جمعه پرند با بیان اینکه جوانان، دانشگاهیان و اقشار مختلف مردم در پای صندوق های رای حضوری گسترده خواهند داشت، گفت: 12 اسفند، برگ زرین دیگری در دفتر افتخارات انقلاب اسلامی ثبت خواهد شد.

مردم کاندیدای اصلح را برگزینند

حجت الاسلام محمد خدیری با اشاره به اینکه در آستانه یک آزمون بزرگ دیگر قرار گرفته ایم به خبرنگار مهر گفت: مردم عزیز ایران اسلامی همان گونه که مقتدرانه در راهپیمایی 22 بهمن شرکت کردند 12 اسفند با حضور در پای صندوق های رای و انتخاب نمایندگانی اصلح و متخصص، دشمنان انقلاب، بویژه آمریکا را مایوس و ناامید خواهند کرد و به آنها خواهند فهماند که قدردان این نظام هستند.

حجت الاسلام کریم شائق امام جمعه نصیرشهر گفت: حضور در انتخابات امری مهم و نشان دهنده مخالفت علنی مردم و حضور انقلابی آنان در رویارویی با توطئه های دشمنان است.

امام جمعه نصیر شهر از تلاش دشمن برای جلوگیری از شرکت مردم در انتخابات از سوی دشمنان قسم خورده انقلاب اسلامی ایران خبر داد و در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: رسوخ دشمنان در دیوار اتحاد ملت ایران امری غیر ممکن است، مردم نباید وسوسه های دروغین پیروان شیطان را جدی بگیرند و در راه همبستگی، مقتدرانه و قوی تر از پیش گام بردارند.

یک مبلغ دینی با تاکید بر اینکه حضور پرشور در انتخابات، ضامن حفظ نظام و انقلاب است، گفت: همه مسوولان در هر مقام و پستی وظیفه دارند مردم را به حضور گسترده در انتخابات دعوت کنند.

حجت الاسلام عباس شعار با اشاره به اینکه مردم به نظام و انقلاب خود علاقه مند هستند، عنوان کرد: مردم همان گونه که در راهپیمایی 22 بهمن تحت تاثیر تبلیغات مسموم دشمن قرار نگرفتند و حضور گسترده ای داشتند در 12 اسفند هم با مشارکت حداکثری خود در انتخابات نشان خواهند داد که هنوز در صحنه هستند و نظام و انقلاب خود را دوست دارند.

وظیفه مردم، مسئولان و مجریان در انتخابات

با توجه به حساس بودن موقعیت کنونی کشور و نگاه جهانیان به انتخابات نهمین دوره مجلس شورای اسلامی، ایفای نقش آگاهانه و عاقلانه مردم، مسوولان و مجریان انتخابات در این برهه حائز اهمیت است تا بدرستی از این وادی عبور کرده و مجلسی مقتدر، متخصص و پویا به وجود آوریم.

رهبر انقلاب اسلامی در این خصوص تاکید دارند که دست‌اندرکاران انتخابات باید با هوشیارى تمام، کار خودشان را طورى به‌انجام برسانند که هیچ خدشه‌اى در کار آن‌ها وارد نشود؛ یعنى قانون را رعایت کنند. باید سعى کنند انتخابات سالم باشد؛ این به عهده‌ى مجریان است؛ چه مجریان در دولت و وزارت کشور، چه در دستگاه شوراى نگهبان.

حضرت آیت الله خامنه ای، تشکیل مجلس صالح، قوی و سالم را در آینده کشور و عملکرد دستگاهها از جمله دولت و قوه قضاییه، کاملا موثر دانسته و می افزایند: چنین مجلسی را فقط حضور پرشورمردم، شکل خواهد داد، امیدوارم، نتیجه انتخابات دوازدهم اسفند، انتخاب مجلس و نمایندگانی خوب برای ورود به عرصه کار و خدمت باشد.

امام جمعه رباط کریم همچنین با بیان اینکه در این 33 سال امانت مردم به خوبی حفظ شده است، وظیفه مسئولان در انتخابات آینده را آماده کردن فضای سالم انتخاباتی که حداقل انتقادات به آن وارد باشد، حفظ امانت مردم، رعایت قانون و نظارت دقیق بر مراحل مختلف انتخابات به ویژه روز رأی گیری، عنوان کرد.

محمدی نژاد با اشاره به وظیفه مردم در انتخابات نهم مجلس به خبرنگار مهر گفت: همانگونه که تاکنون حضور مردم، تعیین کننده و موجب تقویت نظام اسلامی بوده است، تداوم این حضور نیز به تقویت راه امام خمینی(ره) و اندیشه های تابناک او و آرمان های شهدای عزیز خواهد انجامید.

با توجه به شور انتخاباتی که در شهرستانهای استان تهران به پا شده است، انتظار می رود که در روز انتخابات مردم حضور حداکثری را پای صندوقهای رای داشته باشند.