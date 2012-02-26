  1. استانها
  2. گلستان
۷ اسفند ۱۳۹۰، ۱۹:۲۵

اخبار انتخابات/

مناظره نامزدها؛ نقطه عطفی در تبلیغات انتخاباتی گلستان

مناظره نامزدها؛ نقطه عطفی در تبلیغات انتخاباتی گلستان

گرگان - خبرگزاری مهر: چهارمین روز تبلیغات رسمی نهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی در حالی سپری شد که شاهد مناظره نامزدها به عنوان یک رویداد بی نظیر در گلستان بوده ایم.

به گزارش خبرنگار مهر، برگزاری مناظره انتخاباتی بین پنج نامزد در حوزه انتخابیه در گرگان و آق و قلا را می توان نقطه عطفی در تاریخ انتخابات در گلستان برشمرد.

این مناظره تبلیغاتی که عصر یکشنبه به همت دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان برگزار شد، تحولی در تبلیغات انتخاباتی در گلستان به شمار می آید.

این مناظره در راستای عمل به فرمایشات مقام معظم رهبری در مهیا کردن فضا برای برگزاری انتخابات پرشور در گرگان برگزار شد.

زمینه سازی انتخاب آگاهانه از دیگر اهداف این مناظره انتخاباتی بوده است.

در این مراسم تعدادی از نامزدهای حوزه انتخابیه گرگان و آق قلا در جلسه پرسش و پاسخ با دانشجویان به بیان اهداف و برنامه هایشان پرداختند.

مشروح این مناظره تا دقایقی دیگر در خبرگزاری مهر منتشر خواهد شد.

علاوه بر این مناظره تبلیغاتی، شیوه های دیگر شامل، سخنرانی، همایش، برپایی ستاد، توزیع برشور و سی دی از دیگر روشهای تبلیغاتی است که همچنان ادامه دارد.

گلستان شش حوزه انتخابیه دارد که 71 نامزد برای کسب هفت کرسی نمایندگی مجلس رقابت می کنند.

کد مطلب 1544466

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها