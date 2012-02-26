15 مدرسه شاهد در اردبیل راه اندازی می شود

به گزارش خبرنگار مهر، احمد محمودزاده عصر یکشنبه در جلسه کمیته برنامه ریزی مدارس استان اردبیل افزود: در سطح استان 14 مدرسه شاهد وجود دارد که با افزایش این تعداد مدارس شاهد اردبیل به 29 باب افزایش خواهد یافت.

وی با بیان اینکه مدارس شاهد در سه مقطع ابتدایی، راهنمایی و دبیرستان ایجاد می شود، اضافه کرد: 10 باب مدرسه ابتدایی، دو باب مدرسه راهنمایی و سه دبیرستان شاهد در شهرستانهای مختلف استان بهره برداری و در اختیار دانش آموزان قرار خواهد گرفت.

مدیر کل آموزش و پرورش استان همچنین با اشاره به افزایش تعداد مدارس استعدادهای درخشان در اردبیل تصریح کرد: با مجوز از وزارت آموزش و پرورش تعداد مدارس نمونه دولتی و استعدادهای درخشان در سال تحصیلی 92-91 افزایش می یابد.

وی با اشاره به نقش مدارس شاهد، نمونه دولتی و استعدادهای درخشان در ارتقا شاخصهای آموزشی و پرورشی یادآور شد: تا سال تحصیلی 90-89 مدارس استعدادهای درخشان هشت باب بود که با اخذ مجوز هشت مدرسه استعدادهای درخشان در سال تحصیلی 92-91 به این تعداد افزوده می شود.

به گفته محمودزاده این تعداد مدارس در شهرستانهای پارس آباد، گرمی، خلخال و نواحی یک و دو اردبیل افتتاح و از سال تحصیلی 92-91 دانش آموز پذیرش خواهند کرد.

وی ظرفیت ورودی هر یک از مدارسی را که در سال تحصیلی آینده ایجاد می شود 90 نفر اعلام کرد و متذکر شد: ظرفیت ورودی مدارس قبلی 60 دانش آموز بود اما در مدارس جدید الاحداث 30 ظرفیت به این رقم اضافه شده است.

محمودزاده همچنین از افزایش هفت باب مدرسه نمونه دولتی در سال تحصیلی 92-91 خبر داد و تاکید کرد: چهار مدرسه نمونه دولتی به تعداد مدارس مقطع راهنمایی و سه باب به مقطع دبیرستان اضافه می شود و با این افزایش تعداد مدارس نمونه دولتی از 18 باب به 25 باب افزایش می یابد.