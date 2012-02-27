مجلس نیازمند کارشناسان باتجربه است

محمد وکیلی در گفتگو با خبرنگار مهر، گفت: مجلس نیازمند کارشناسانی است که هم دانش و هم تجربه لازم را داشته باشند و این یکی از خلاءهایی است که در مجلس احساس می‌شود.



وی گفت: مجلس آمادگی وضع قوانین برای منافع مردم کشور در هر منطقه‌ای را به راحتی دارد و در این زمینه اگر با هر نماینده مجلسی صحبت شود اولین حرفی که می‌زند این است که ما آماده حمایت از طرح‌ها و تصویب قوانین هستیم. این آمادگی یعنی هر لایحه‌ای با کار کارشناسی و تحلیل شده به آنها بدهند می‌توانند آن را تبدیل به قانون کنند.



شهردار اسبق کلانشهرهای مشهد، شیراز و قم با بیان اینکه بعضی وقت‌ها نماینده می‌تواند زیرساخت برخی لوایح را تهیه کند و از طرف دولت به مجلس ارائه دهد.



وی با ذکر مثالی در این مورد افزود: الان در مجلس بحث می‌شود که امتیازی به مشهد مقدس داده شود که یک درصد اعتبار برای عمران این شهر اختصاص یابد. ما به دلایلی عدد و رقم دادیم که قم هم می‌تواند شامل این طرح شود. نمایندگان ما همین تحلیل و استدلال را به مجلس بردند و در جایی که قرار بود قانون را تصویب کنند نام قم را اضافه کردند، این یعنی کار کارشناسی.



به گفته وکیلی خاصیت حضور یک کارشناس در کنار طرح و لوایح این است، والا وظیفه یک نماینده این نیست که پروژهایی را اجرا کند، یا برای اجرای پروژهای بودجه جذب کند. بلکه باید در تصمیماتی که منتج به قانون می‌شود تاثیرگذار باشد و بتواند استدلال کند که نمایندگان دیگر این استدلال فنی و کارشناسی را بپذیرند و به آن رای دهند.



کاندیدای مورد حمایت مجمع اصولگرایان قم و حزب تمدن اسلامی در نهمین دوره انتخابات مجلس گفت: هر سال بودجه تصویب می‌شود و ما نمی‌خواهیم حق شهرهای دیگر خورده شود و به قم داده شود ولی می‌توانیم استدلال کنیم که قم در محور عبور استان‌های بزرگ کشور است و در مرکز عبور اقتصادی و توریستی کشور قرار دارد و این مرکزیت نیاز به زیرساخت‌هایی دارد که بتواند سرویس دهی کند. حالا که قرار است قم سرویس دهد، دولت باید در این زیرساخت‌ها سرمایه گذاری کند.



وی تصریح کرد: وقتی ما از صنعت توریسم حرف می‌زنیم این صنعت برای ما منفعت ملی دارد و اگر این سرمایه گذاری در قم انجام شود این قدر برای کشور درآمد ارزی دارد. آیا نمایندگان مجلس با عدد و رقم کارشناسی مواجه شوند به آن طرح رأی نمی‌دهند؟



وکیلی، کارشناسان خبره هر شهر و استان را بزرگ‌ترین پشتوانه هر نماینده مجلس دانست و گفت: نماینده باید این برنامه را برای خودش تدوین کند که کارشناسان به راحتی بتوانند به او دسترسی داشته باشند و به راحتی اطلاعات و آمار را به او بدهند و او توان این را داشته باشد که این اطلاعات را به طرح و لوایح تبدیل کند.