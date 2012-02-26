گلستان در مسابقات ملی مهارت دو مدال کسب کرد

به گزارش خبرنگار مهر، تیم مهارتی استان گلستان متشکل از 13 نفر از نخبگان فنی و حرفه ای استان که در مرحله کشوری دوزادهمین دوره مسابقات ملی مهارت حضور یافته بود با کسب یک نشان طلا ، یک نقره و دو دیپلم افتخار به کار خود پایان داد.

در این مسابقات جمال حسن نژاد در رشته برودتی و تهویه صاحب نشان طلا و زکیه پهلوان در رشته قنادی ( شیرینی پزی ) مقام دوم و مدال نقره را کسب کردند.

این مسابقات با هدف ایجاد بستر مناسب جهت رقابت سالم بین مهارت آموختگان ، اعتلای ارزش کار در جامعه ، ایجاد فرصت و امکان تبادل اطلاعات فنی و حرفه ای بین جوانان ، ایجاد فرصت مناسب جهت شکوفایی و کشف استعدادهای حرفه ای ، فراهم کردن شرایط شرکت حرفه آموختگان در صحنه رقابتهای بین المللی و جهانی و آشنایی با تکنولوژیهای پیشرفته و جدید همه ساله از سوی سازمان آموزش فنی وحرفه ای کشور برگزار می شود.

برگزیدگان کشوری مسابقات ملی مهارت با حضور در اردوهای آماده سازی برای حضور در مسابقات جهانی که هر دو سال برگزار می شود، آماده خواهند شد.