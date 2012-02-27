توهین عباس عبدی به خبرنگاران/ رای الیاس حضرتی به مطهری

به گزارش خبرنگار مهر، مراسم ختم پدر عبدالله نوری "وزیر کشور دولت اصلاحات" عصر روز گذشته با حضور فعالان سیاسی اصلاح طلب در مسجد نور برگزار شد و با حاشیه های جالبی همراه بود که به بعضی از آنها اشاره می شود.

* خبرنگاران قبل از شروع مراسم در مسجد فاطمی حضور یافته بودند تا در حاشیه این مراسم با چهره های سیاسی که به ندرت آنها را پیدا می کنند مصاحبه کنند.

* زمانی که عبدالواحد موسوی لاری از مراسم ختم بیرون آمد، خبرنگاران به سراغ وی رفتند و گفتگوی خبرنگاران با وی در خیابان باعث ایجاد ترافیک شد.

* عباس عبدی عضو سابق جبهه مشارکت در حاشیه این مراسم ختم در پاسخ به خبرنگاران درباره اینکه آیا در انتخابات شرکت می کنید یا نه؟ با حالت توهین آمیزی گفت: اصلا رسانه نیستید که پاسخ شما را بدهم.

* وقتی حسین علایی از فرماندهان سابق سپاه عمالدین باقی را دید با وی خوش و بش صمیمانه ای کرد که این خوش بش سوژه مناسبی را برای عکاسان فراهم کرد.

*در این مراسم سید محمد خاتمی، موسوی خوئینی ها، موسوی لاری، عبدالله ناصری، مجید انصاری، موسوی بجنوردی، محمد عطریانفر، عمادالدین باقی، رضا سیف اللهی معاون محسن رضایی در مجمع تشخیص مصلحت نظام، علیرضا بهشتی ، اسحاق جهانگیری وزیر صنایع و معادن دولت اصلاحات، محمد علی ابطحی رئیس دفتر خاتمی، سعید حجاریان، احمد منتظری، حسین علایی، محسن هاشمی رفسنجانی، محمود دعایی مدیر مسئول روزنامه اطلاعات و حسن حبیبی معاون اول دولت هاشمی، فخرالسادات محتشمی پور، فائزه هاشمی، غلامحسین کرباسچی شرکت کرده بودند.

*پس از ورود سید محمد خاتمی به مراسم ختم پدر عبدالله نوری خبرنگاران از وی درباره شرکت در انتخابات سوال کردند که وی هیچ پاسخی نداد و پس از خروج وی، باز خبرنگاران سوال خود را تکرار کردند که وی فقط گفت: مخلص شما هستم.

*رئیس دولت اصلاحات در پاسخ به این سؤال که آیا عدم حضور شما در انتخابات به معنای تحریم است، گفت: شما که هرچه دلتان می‌خواهد، می‌نویسید.

* پیگیری خبرنگاران برای گفتگو با خاتمی باعث شد که یکی از خبرنگاران از ناحیه پا صدمه ببیند.

* حسین مرعشی فعال سیاسی اصلاح طلب یکی دیگر چهره هایی بود که با سوال خبرنگاران مواجه شد. وی درباره شرکت در انتخابات اظهار داشت: ‌من منتظر نظر آقای احمدی‌نژاد هستم تا بعد از آن تصمیم بگیرم!

* عضو حزب کارگزاران گفت: بعد از اینکه آقای احمدی‌نژاد نظرشان را گفتند، بنده نظرم را می‌گویم.

* پس از پایان مراسم ختم، هنگامی که عبدالله نوری در حال خروج از مسجد نور بود با فخر السادات محتشمی پور همسر مصطفی تاج زاده از متهمان امنیتی فتنه 88 مواجه شد و با وی به گفتگو پرداخت.

*حضور رضا سیف اللهی معاون هماهنگ کننده محسن رضایی در دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت در مراسم ختم یکی از جنجالی ترین وزرای دولت اصلاحات قابل توجه بود.

*همچنین الیاس حضرتی "عضو شورای مرکزی حزب اعتماد ملی" در حاشیه این مراسم درباره شرکت در انتخابات گفت: در انتخابات شرکت می کنم و به علی مطهری نیز رای می دهم.