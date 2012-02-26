به گزارش خبرگزاری مهر، شاگردان "آرسن ونگر" در چارچوب هفته بیست و ششم لیگ برتر در حضور بیش از 60 هزار تماشاگر ورزشگاه امارات موفق شدند در حالی که با نتیجه 2 بر صفر از تاتنهام عقب افتاده بودند در نهایت با شکست 5 بر 2 میهمان خود را بدرقه کنند.

در دقیقه چهار بازی "امانوئل آدبایور" که در این بازی هر وقت صاحب توپ بود توسط هواداران هو شد "لوئیز ساها" را در موقعیت گلزنی قرار داد و این مهاجم فرانسوی هم سومین گل خود را در سومین بازی‌اش برای تاتنهام به ثمر رساند.

در دقیقه 32 بازی "گرث بیل" روی پاس "لوکا مودریچ" با دروازه بان آرسنال تک به تک شد اما سنگربان لهستانی او را به خطا متوقف کرد تا یک ضربه پنالتی به سود تاتنهام اعلام شود. آدبایور پشت ضربه قرار گرفت و توپ را به تور دروازه توپچی‌ها چسباند تا شاگردان "هری ردنپ" 2 بر صفر پیش بیفتند.

براساس این گزارش، در دقیقه 40 بازی "رابین فن پرسی" یک پاس زیبا برای "باکاری سانیا" مهیا کرد و این مدافع فرانسوی موفق شد توپ را با یک ضربه سر به گل تبدیل کند تا اختلاف به حداقل برسد.

سه دقیقه بعد فن پرسی با عبور از "نیکو کرانچار" با یک ضربه دقیق توپ را برای دومین بار درون دروازه تاتنهام جای داد تا توپچی‌ها با یک چشم برهم زدن به بازی برگردند اما این پایان کار نبود و در ششمین دقیقه از نیمه دوم "توماس روسیچکی" روی پاس سانیا نتیجه را 3 بر 2 به سود آرسنال کرد.

در دقیقه 65 بازی بازهم فن پرسی پایه گذار گل شد تا این بار "تئو والکات" برای توپچی‌ها گلزنی کند. والکات سه دقیقه بعد بار دیگر با حرکت در عمق و فرار از تله آفساید با "براد فریدل" تک به تک شد و با یک ضربه مطمئن توپ را برای پنجمین بار به تور دروازه تاتنهام چسباند.

در دقیقه 87 ناکامی‌های تاتنهام در این بازی با اخراج "اسکات پارکر" کامل شد. او بازی بعدی تاتنهام مقابل منچستریونایتد را از دست داد. آرسنال با این پیروزی 46 امتیازی شد و به دلیل گل زده بیشتر نسبت به چلسی به رده چهارم جدول لیگ برتر صعود کرد.

در دیگر دیدار مهم امروز منچستریونایتد در ثانیه‌های پایانی موفق شد از سد نورویچ سیتی بگذارد. در این دیدار "پل اسکولز" در دقیقه هفت برای یونایتد گلزنی کرد اما "گرنت هولت" در دقیقه 84 بازی را به تساوی کشاند. این پایان کار نبود و در ثانیه‌های پایانی بازی رایان گیگز موفق شد گل دوم یونایتد را به ثمر برساند تا شاگردان فرگوسن همچنان در کورس قهرمانی باقی بمانند.

جدول رده بندی:

1- منچسترسیتی 63 امتیاز

2- منچستریونایتد 61 امتیاز

3- تاتنهام 53 امتیاز

4- آرسنال 46 امتیاز

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18- بلکبرن 21 امتیاز

19- بولتون 20 امتیاز – تفاضل گل 25-

20- ویگان 20 امتیاز – تفاضل گل 27-