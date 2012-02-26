اعتبار 3 میلیارد تومانی برای خرید تجهیزات پخش اذان /احداث شهرک سینمایی

به گزارش خبرگزاری مهر،در چهارصد و چهل و پنجمین جلسه شواری شهر، بودجه معاونت های شهرداری تهران با رقمی معادل 5 هزار و 85 میلیون ریال و بودجه مناطق 22 گانه شهرداری نیز با رقمی معادل نهصد و نوزده میلیارد تومان به تصویب رسید.

رسول خادم رئیس کمیسیون بودجه و اقتصادی شورای شهر در جریان بررسی بودجه معاونت های شهرداری تهران در سال 91 به اصلاح بودجه معاونت شهرسازی و معماری شهرداری که در جلسه پیشین شورا به تصویب رسیده بود اشاره کرد و افزود: مبلغ 53 میلیارد تومان طی تبصره ای به بودجه معاونت شهرسازی بابت پرداخت سود اوراق مشارکت سازمان نوسازی شهرداری تهران اضافه خواهد شد.

وی افزود: در مصوبه تحقیق و تفحص شورای شهر از سازمان نوسازی شهر تهران مقرر شد که ردیف بودجه ای برای بازپرداخت سود اوراق مشارکت که ضمانت شهرداری را هم دارد تعیین شود با توجه به سررسید بازپرداخت این سودها برای سال 91 مبلغی حدود 53 میلیارد تومان مورد نیاز است.

سازمان نوسازی هنوز براساس سیاست های قبل هدایت می شود

حسن بیادی با اشاره به اینکه سازمان نوسازی هنوز براساس سیاست های قبل هدایت می شود گفت: برای روشن شدن وضعیت مالی سازمان نوسازی باید جلسه ای گذاشته شود تا موضوع اعتبارات و پول هایی که این سازمان دریافت کرده و هزینه کردها و بدهی هایی که دارد مشخص شود.

مهدی چمران نیز در این خصوص خاطر نشان کرد: در متمم بودجه ، اعتبار برای بازپرداخت سود اوراق مشارکت در نظر گرفته شده بود ولی با توجه به برخی مراجعات شهروندان متوجه شده ایم که سود سرمایه گذاری شان در اوراق مشارکت بازپرداخت نمی شود.

وی همچنین خاطر نشان کرد: در مدیریت قبلی سازمان نوسازی که طرح تحقیق و تفحص شورا انجام شد قرار بود وضعیت مالی این سازمان مشخص شود پیشنهاد می شود گزارشی در این خصوص بعد از تصویب بودجه سال 91، به صحن شورای شهر ارائه شود.

بودجه و اعتباری در سازمان گم نشده است

قالیباف شهردار تهران که در جلسه حضور داشت با اشاره به عملکرد سازمان نوسازی وسیاست هایی که شهرداری برای بهبود وضعیت مالی این سازمان گرفته است افزود: شهرداری تهران با ایجاد سازمان نوسازی هرگز دنبال منفعت بردن نبوده است،همچنین با بحث تحقیق و تفحص وضعیت آینده سازمان تعیین تکلیف شده است. از نظرمالی بودجه و اعتباری در سازمان گم نشده است بعد از استقرار تیم جدید در سازمان طی بخش نامه ای اعلام شد که سازمان نوسازی در فعالیت های مالی حق دخل و تصرف ندارد و تمام مباحث مالی سازمان از طریق معاونت اداری و مالی شهرداری تهران پیگیری خواهد شد .

وی ادامه داد:این موضوع از 4 ماه گذشته به مرحله اجرا رسیده است. شهردار تهران نیز موافقت خود را با ارائه گزارش از وضعیت مالی سازمان نوسازی اعلام کرد.

در نهایت اعضای شورای شهر با اختصاص مبلغ فوق برای بازپرداخت سود اوراق مشارکت موافقت کردند.

تصویب بودجه معاونت های شهرداری در سال 91

در ادامه جلسه،بودجه های معاونت هماهنگی و برنامه ریزی و توسعه شهری با رقمی معادل 52 میلیارد تومان، معاونت خدمات شهری با رقمی معادل 166 میلیارد تومان، بودجه سال 91 معاونت فرهنگی و اجتماعی با رقمی معادل 135 میلیارد تومان، معاونت مالی و اداری با رقمی بیش از هزار میلیارد تومان و بودجه مرکز مطالعات و برنامه ریزی نیز با رقمی معادل بیست میلیارد تومان به تصویب رسید.

بسیاری از مساجد پایتخت مناره ندارد

علیرضا دبیر عضو هیات رئیسه شورای شهر در جریان بررسی بودجه معاونت فرهنگی و اجتماعی شهرداری تهران با اشاره به ردیف بودجه اختصاصی برای ساخت و توسعه مساجد و مناره های مساجد شهر تهران گفت: بیش از 90 مسجد در سطح شهر شناسایی شده است که فاقد نمادهای شیعه ای است و بسیاری از مساجد نیز مناره ندارند حدود 2 سال است که کمیسیون فرهنگی شورای شهر و معاونت فرهنگی و اجتماعی شهرداری روی این موضوع کارکرده و طرح های آنها نیز آماده اجرایی شدن است.

وی از اعضای شورای شهر خواست تا با اعتبار مورد نیاز این کارکه رقمی معادل 12 میلیارد تومان پیشنهاد شده بود موافقت کنند این در حالی است که رقم مصوب کمیسیون بودجه برای این ردیف حدود یک میلیارد تومان است.

اختصاص بودجه در این ردیف نیز منوط به ارائه طرح های مورد مطالعه قرار گرفته در کمیسیون عمران شورای شهر شد.

مهدی چمران با اشاره به حساسیت در طراحی و ساخت مناره های مساجد گفت: بودجه تمام پروژه هایی که در سطح شهر قرار است اجرا شود قابل دفاع است ولی ساخت مناره ها، که سابقه تاریخی و فکر و اندیشه اسلامی را دارد باید با حساسیت بیشتری پیگیری شود. بنابراین بهتر است طرح فوق جهت بررسی به کمیسیون عمران شورای شهر ارائه شود.

اعتبار 3 میلیارد تومانی برای خرید تجهیزات پخش اذان

از سوی دیگر ردیف بودجه ای با رقمی معادل 3 میلیارد تومان برای خرید تجهیزات پخش اذان در سطح شهر اختصاص پیدا کرد.

همچنین در بودجه معاونت فرهنگی واجتماعی شهرداری ردیفی برای توسعه فضاهای فرهنگی و هنری طراحی و احداث شهرک سینمایی معادل رقمی معادل 3 میلیارد تومان در نظر گرفته شد.

قالیباف در این خصوص خاطر نشان کرد: مجلس شورای اسلامی شهرتهران بنابر توصیه های مقام معظم رهبری در جهت تامین بودجه مباحث کلان فرهنگی کشور، اعتباری معادل 145 میلیارد تومان در بودجه دولت پیش بینی کرده است که یکی از مباحث مطروحه ساخت شهرک سینمایی با تمام ظرفیت های ایرانی و اسلامی است.

وی افزود: در این زمینه در بیت مقام معظم رهبری کارکارشناسی صورت گرفته و براساس تصمیمات اتخاذ شده مدیریت و اجرای ساخت شهرک سینمایی فوق بر عهده شهرداری تهران گذاشته شده است که این موضوع یک ماه قبل ابلاغ شده است و طی روزهای گذشته نیز مقرر شده است مبلغ 20 میلیارد از تومان ردیف بودجه دولت طبق مصوبه مجلس شورای اسلامی در اختیار شهرداری تهران قرار گیرد.

در ادامه جلسه بودجه مناطق 22 گانه شهرداری تهران نیز با رقمی معادل نهصد و نوزده میلیارد تومان بررسی و به تصویب رسید. براساس این گزارش از مجموع بودجه معاونت‌ها و مناطق 22 گانه شهرداری تهران، بودجه سرمایه‌ای شهرداری تهران معادل 6 هزار و چهل و شش میلیون تومان به تصویب رسیده است.