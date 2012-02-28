کسی رای می آوردکه برخاسته از مردم باشد/تکاپوی انتخاباتی دررباط کریم

به گزارش خبرنگار مهر، شهرستان بهارستان یکی از شهرستان های بر جسته استان تهران است که تنور انتخابات همانند دیگر شهرستانهای تهران در آن داغ است و محفل و مجلسی نیست که در آن حرف از انتخابات و نقطه نظرات نامزدهای انتخاباتی بیان نشود.

در هر شهرستانی معمولا افرادی یا شخصی از مقبولیت مردمی بیشتری برخوردار است، در این مقطع معمولا این جمله بر زبانهاست که می گویند: فلان کاندیدا در این دوره به مجلس راه می یابد.

به راستی 12 اسفند مردم رباط کریم و بهارستان به چه کسی رای خواهند داد و برنده اصلی انتخابات سرنوشت ساز کیست؟

حضور حداکثری مردم پای صندوقهای رای ملاک عمل مدیران است

فرماندار شهرستان بهارستان در یک نشست انتخاباتی که به منظور هر چه با شکوه تر برگزار شدن نهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی برگزار شد، گفت: معمولا انتخابات در ایران اسلامی نسبت به دیگر کشورهای خاورمیانه و حتی جهان از اهمیت بسزایی برخوردار است، و در هر دوره که ما انتخاباتی برگزار می کنیم، بازتاب جهانی به خود می گیرد.

یونس نوبخت اظهار داشت: برای ما مهم نیست چه کسی رای می آورد و چه کسی به کرسی مجلس تکیه خواهد داد مهم برای ما حضور حداکثری مردم در پای صندوق های اخذ رای است.

نماینده های دولت در شهرستان بهارستان عنوان کرد: به رغم اینکه نهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی نیز با وجود تهدیدها و تحریم های دشمنان این نظام برای کشور از اهمیت ویژه ای برخوردار است حضور حداکثری مردم در 12 اسفند می تواند تمامی معادلات پوچ دشمن را بر هم ریزد.

به گفته وی دشمن در تلاش است که این انتخابات رابا تبیغات دروغین خود وارونه جلوه دهد ولی نمی داند که مردم خود از درک بالایی در این خصوص برخوردار می باشند.

فرماندار شهرستان بهارستان برنده این دوره از انتخابات را مردم دانست که با حضور خود بار دیگر به ندای رهبری و پیروی از ولایت فقیه لبیک می گویند.

همه ادارات و مراکز خصوصی با نصب بنرهایی در مقابل ادارات فرمایشات مقام معظم رهبری و امام راحل را به نوعی در این عرصه داغ تر کردند و خود را در راستای حضور حداکثری مردم سهیم می دانند.

دشمنان انقلاب اسلامی ملت ایران را نشناخته است

شهردار صالح آباد نیز انتخابات اخیر مجلس شورای اسلامی و حضور حداکثری مردم را در راستای استحکام بخشی هر چه بهتر ارزش های انقلاب اسلامی مهم یاد کرد و گفت: دشمن چندین ماه است که بر این انتخابات تبلیغات وسیعی را آغاز کرده و با ترفندهای مختلف در تلاش است که ضمن مایوس نمودن مردم از انقلاب اسلامی آنان را از حضور در پای صندوق های اخذ رای باز دارد.

اسماعیل نعمت زاده اظهار داشت: متاسفانه دشمن علی رغم گذشت 33 سال از عمر با عزت ایران اسلامی هنوز نتوانسته مردم شجاع و ولایت مدار کشورمان را بشناسد چرا که مردم ایران ،ملتی آزاده و سرافراز است که اجازه نمی دهد دشمنان در سرنوش خویش دخالت کنند.

به گفته وی مردم در این دوره به کسی رای خواهند داد که بر خواسته ازبطن مردم و پیرو ولایت فقیه باشد.

یک شهروند گلستانی در خصوص مسائل انتخابات و اینکه شما به چه کسی رای خواهید داد، گفت: به نظرم چون کشورمان به دلایل واهی مورد تحریم و تهدید دشمن واقع شده حضور حداکثری آحاد مردم می تواند در این مقطع حساس جهانی اثرگذار باشد.

محمد بابایی اظهار داشت: مردم اگر مسائل و مشکلاتی نیز داشته باشند هیچ وقت انقلاب خود و در راس آن از مقام معظم رهبری غافل نمی شوند و در هر صحنه ای مشتاقانه حاضر می شوند.

این شهروند افزود: ما به کسی رای می دهیم که زجر کشیده و برخواسته از میان همین مردم باشد و در این انتخابات باید کسی به مجلس برود که سخنگوی مردم باشد نه دشمنان چون قبلا در مجلس افرادی بود که حاضر نبودند در مقاطعی از دستاورد های این نظام دفاع کنند.

دیگر شهروندی از نسیم شهر گفت: ما به کوری چشم دشمنان در این دوره از انتخابات شرکت خواهیم کرد تا به دشمن بگوییم بیهوده وقت خود را صرف مردم ایران نکنید چون مردم خودشان بهتر می توانند تصمیم گیری کند.

مجید حاتمیان اظهار داشت: با توجه به اینکه این دوره از انتخابات از اهمیت ویژه ای در عرصه داخلی و خارجی برخوردار است ما نیز با مطالعه دقیق به کسی رای خواهیم داد که ولایت مدار و انقلابی باشد.

به گفته وی کسی که به عنوان وکیل مردم بر صندلی مجلس شورای اسلامی تکیه می زند باید ضمن پیگیری مطالبات به حق مردم پاسدار ارزشهای والای این نظام باشد.

برنده اصلی انتخابات مردم هستند

یک عضو شورای اسلامی نسیم شهر حضور حداکثری مردم را در پای صندوق های اخذ رای مهم بر شمرد و گفت: قطعا مردم ایران اسلامی بویژه بخش بوستان ، شهرستان بهارستان در 12 اسفند همانند راهپیمایی 22 بهمن حماسه دیگری خلق خواهند کرد و به تمامی دشمنان در آن روز یک درس فراموش نشدنی خواهند داد.

بابایی اظهار داشت: به اعتقاد بنده برنده اصلی انتخابات در ایران اسلامی خود مردم هستند چرا که هیچ کشوری به اندازه ایران اسلامی به مسئله انتخابات و دخیل کردن خود مردم در این عرصه توجه نمی کند.

نماینده مردم نسیم شهر بار دیگر بر حضور حداکثری مردم در پای صندوق های اخذ رای تاکید کرد و گفت: ما از مردم خود که طی این 33 سال حامی این انقلاب و رهبرعظیم الشأن خود بودند مطمئن هستیم دشمن به فکر خود باشد که همه تلاش هایش نقشه بر آب شد.

مسئول روابط عمومی شهرداری گلستان نیز حضور یک فرد انقلابی و ولایی و نیز متعهد را در مجلس شورای اسلامی مورد تاکید قرار داد و افزود : قطعا مردم در این دوره به کسی رای خواهند داد که پیرو ولایت فقیه، انقلابی و متعهد و از تخصص لازم برخوردار باشد.

ابوالفضل فیاضی اظهار داشت: کسانی که امروز تبلیغات رسمی خود را آغاز کرده اند ، قطعا همگی آنان انسان های انقلابی و فرهیخته ای می باشند که مورد تائید شورای نگهبان واقع شده اند ولی از بین این افراد اصلح ترین که همه ویژگی ها در وجود آن فرد باید باشد انتخاب خواهد شد.

وی همچنین از زمینه سازی هر چه بیشتر شهرداری برای حضور حداکثر مردم در پای صندوق های رای خبر داد و افزود :شهرداری گلستان در این عرصه به منظور شور انتخاباتی دست به اقداماتی زده که در راستای حضور حداکثری مردم در پای صندوق های اخذ رای تاثیرگذار است.