عباس علی آبادی در گفتگو با مهر درباره آخرین دستاوردهای ایران در ساخت توربین و توربوکمپرسورهای نیروگاهی، گفت: در حال حاضر ایران یکی از کشورهای اصلی سازنده تجهیزات نیروگاهی است به طوری‌که هم اکنون سازندگان داخلی در ساخت نیروگاه‌های حرارتی به خودکفایی کامل دست یافته اند.

مدیرعامل شرکت مدیریت پروژه‎های نیروگاهی با اشاره به خودکفایی کامل کشور در ساخت نیروگاه های برق آبی، تصریح کرد: در حال حاضر علاوه بر بومی سازی تجهیزات پیچیده نیروگاه‌ها، ایران به صادرکننده خدمات فنی و مهندسی در بخش ساخت نیروگاه‌های برق در بازارهای جهانی تبدیل شده است.

این مقام مسئول با یادآوری اینکه در سالهای گذشته ساخت برخی از توربین‌های گازی صرفا در انحصار چند کشور خارجی بوده است، اظهار داشت: اما در شرایط فعلی ایران به تولید کننده توربین های بزرگ گازی تبدیل شده است.

وی با اعلام اینکه در حال حاضر ایران عضو باشگاه سازندگان نیروگاه جهان شده است، بیان کرد: علاوه بر نیروگاه های حرارتی، متخصصان داخلی در ساخت نیروگاه هیا برق آبی هم به موفقیت های قابل توجه ای دست یافته اند.

علی آبادی با اشاره به بومی سازی تمامی تجهیزات نیروگاه های سیکل ترکیبی در داخل کشور، تاکید کرد: علاوه بر این هم اکنون در بخش ساخت سد هم متخصصان داخلی حرف های زیادی برای گفتن دارند.



به گزارش مهر، در حال حاضر پروژه های مختلف طراحی، ساخت، نصب و راه اندازی نیروگاه های برق در عمان، سوریه، عراق، تاجیکستان و برخی از کشورهای آفریقایی به پیمانکاران و سازندگان ایرانی واگذار شده است.